Espiral, RIU Hotels e Incorpora dan un giro a la vida de quince personas en riesgo de exclusión social: «Este curso ha cambiado mi vida»

«Yo no tenía ningún conocimiento de hostelería y en la empresa han quedado muy contentos conmigo, tanto que me han contratado y mañana mismo [por el pasado miércoles] empiezo a trabajar con ellos. Este curso ha cambiado mi vida, porque además venía de una situación laboral y de salud complicada y ahora estoy encantada».

Es el relato de Yamileth González. Hasta ahora había trabajado en supermercados y buscaba «un cambio», quería probar qué tal se le daba esta profesión. Una conocida le habló de Espiral, le comentó que allí se organizaban cursos que podrían interesarle, se puso en contacto con ellos y tras su orientación y una entrevista con RIU Hotels, consiguió formar parte de la formación de ayudante de cocina, sala y bar con alemán que el programa FORO de la entidad, la cadena hotelera, el programa Incorpora de la Fundación La Caixa y que con la colaboración del Ayuntamiento de Palma pusieron en marcha hace algo más de dos meses.

Un total de quince personas en riesgo de exclusión han sido las afortunadas que han podido disfrutar de este curso que, combinando formación teórica y prácticas reales en cinco hoteles de la cadena mallorquina (en concreto en los hoteles RIU Concordia, Playa Park, San Francisco, Bravo y Festival), concluyó la pasada semana su tercera edición.

«Fueron dos semanas de prácticas. Me enseñaron cómo hacer el montaje de las mesas, cómo remontarlas, a recibir correctamente a los clientes, tomar comandas y mucho alemán. Ha sido muy completo, me ha gustado muchísimo», relata González a este diario durante la celebración de la clausura de la formación, que tuvo lugar el pasado martes en la sede de Espiral. Durante la misma, se proyectó un cortometraje sobre la evolución de los participantes a lo largo del curso, se efectuó la entrega de diplomas a cada uno de los estudiantes y los asistentes pudieron disfrutar del surtido y elaborado ágape que los alumnos del curso de cocina que actualmente la asociación está realizando con la Fundació Sa Nostra en Can Tàpera.

El acto contó con la presencia de la regidora de Servicios Sociales de Cort, Lourdes Roca; la coordinadora de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Patricia Pizá; con Marta Llompart, de Fundació La Caixa; Júlia Gelabert, de RIU Corporate social responsability; Mar Pujals, del departamento de formación de la cadena hotelera; y Juan Pablo Rosano, coordinador del programa Incorpora Balears de la Fundació La Caixa.

Fue un acto muy emocionante desde el principio, ya que incluso el visionado del cortometraje hizo saltar algunas lágrimas. Aunque el mejor momento, sin ninguna duda, fue la entrega de títulos acreditativos de la formación, en la que reinaron los aplausos, las sonrisas de oreja a oreja y las exclamaciones de orgullo: «¡Lo conseguí!», gritó muy contenta una de las estudiantes mientras mostraba su diploma a un compañero.

«Una experiencia increíble»

Eugenia Falconi quiso «dar un giro» a su vida. Era integradora social, y tras realizar diversos cursos de idiomas e incluso sobre vino, decidió iniciarse en el mundo de la hostelería. «Una conocida me contó lo que hacían en Espiral, me interesó y llamé muchísimas veces para que cuando empezara la formación contasen conmigo», cuenta con gran alegría, ya que -asegura- «me llevo una experiencia increíble, lo recomiendo cien por cien».

Cuenta que un buen día descubrió que le gustaba la cocina y que este curso no ha hecho más que confirmar esta nueva pasión. «Me encanta, y gracias a Antonio y Marta (formador y orientadora de Espiral, respectivamente) me he dado cuenta de que no me he equivocado», asegura. Sobre sus prácticas en el Hotel Riu Playa Park, sostiene que era lo que más le apetecía hacer, pero también lo que más respeto le daba, ya que tenía claro que «si quieres aprender a volar, tienes que trabajar en una cocina». Pero el reto acabó convirtiéndose, como así lo describe, en «una experiencia increíble». Reconoce, además, que tuvo suerte, ya que como bien explica, la chef de dirección con la que estuvo trabajando «era una maravilla».

La satisfactoria vivencia acabó con una oferta de contrato, que aunque por circunstancias personales tuvo que rechazar, agradece «profundamente». «Por los compañeros que he tenido y todo lo que he aprendido, habría aceptado, pero recibí otra propuesta de empleo», explica Falconi.

Tanto ella como González concluyen sus relatos agradeciendo todo lo que profesores y personal de RIU han hecho por ellas: «Gracias a ellos nos hemos dado cuenta de cuál es nuestra vocación», destacan.

Antonio Medina ha sido el formador ‘estrella’. Cada uno de los estudiantes con los que habla este diario tiene menciones para él. Ha sido el responsable de enseñar todo lo que han aprendido sobre sala y cocina en Espiral y destaca la evolución tan importante que ha visto en ellos desde el momento en que empezaron hasta ahora. «Se nota que con los conocimientos y las habilidades que han ido aprendiendo han ganado mucho en confianza», revela el profesor.

Pero no solo resalta esta transformación. Medina lleva trabajando en la asociación Espiral tres años y también da cuenta del giro que ha notado entre los primeros alumnos y los de los últimos cursos. «Creo que ahora aprecian más las formaciones. Tengo la sensación de que son más conscientes de lo que todo ello implica y supone», comparte.

«Cambios sorprendentes»

Desde Espiral, organización social que busca mejorar la infancia, la juventud y a sus familias evitando situaciones de exclusión mediante programas de fomento de la ocupación, ocio y educación, Marta Ruiz destaca que tras el curso de 130 horas, «ha habido cambios sorprendentes». De hecho la orientadora, que ha sido la encargada de seguir minuto a minuto esta formación, pone de relieve que alumnos a los que en un primer momento parecía que les fuese a costar más, «han dado un gran giro y con el tiempo se ha visto que iban a triunfar». De hecho ha sido tal el «éxito» que como señala, «al 90% de los estudiantes se les ha hecho una oferta de trabajo al finalizar».

Júlia Gelabert y Mar Pujals, de RIU Corporate social responsability y del departamento de formación de RIU Hotels, respectivamente, lo corroboran y especifican que tres personas han empezado ya esta semana a trabajar en sus establecimientos y que el resto será contratado a medida que vaya aumentando el volumen de trabajo. Ambas destacan que al colaborar con Espiral ganan todos, pues -dicen- «los alumnos necesitan un trabajo y la compañía, «encontrar perfiles cualificados», en lo que se convierten gracias a este tipo de cursos. Concluyen resaltando que los trabajadores que surgen de un programa como este «demuestran un compromiso mucho más grande», por lo que en otras ediciones han llegado incluso a ser contratados antes de terminar la formación.

Por su parte, Juan Pablo Rosano, coordinador de Incorpora Balears de la Fundación La Caixa, concluye apuntando que el programa de la entidad consiguió en 2023 casi 900 inserciones laborales en Balears, fruto de los diferentes cursos que se llevaron a cabo con las más de 500 empresas con las que colabora para formar a colectivos vulnerables.

