Denuncian que Educación no paga las ayudas para la ‘escola matinera’

Colegios de la isla denuncian que Educación no solo no está abonándoles el dinero de las ayudas para las familias para pagar la escola matinera sino que ni siquiera saben cuánto ni cuándo cobrarán lo que han avanzado ellos para no tener que aumentar la cuota a los padres. Otros centros decidieron no esperar nada de la Conselleria o no tenían margen para adelantar ese dinero y directamente aumentaron tarifas (que pueden ir desde los 30 hasta los 60 euros).

Hasta diciembre del año pasado, este dinero que Educación remitía a los colegios venía del Plan Corresponsables impulsado desde el ministerio de Igualdad. Servía para que los padres pagaran la mitad o menos del coste de este servicio de atención a los niños antes del inicio de las clases (fundamental para la conciliación de miles de familias trabajadoras).

El dinero del plan acabó en diciembre de 2023 (algunas escuelas lo acabaron antes) y los centros educativos, al no saber con certeza si se iba a prorrogar, procedieron a subir la cuota a las familias. A raíz de una publicación en este diario, a finales de 2023 Educación indicó que continuarían enviando dinero, aunque fuera con fondos propios (en ese momento no se sabía si se iba a reeditar el Plan Corresponsables).

No se notificó nada de forma oficial a los colegios hasta febrero, cuando (después de que el grupo parlamentario socialista preguntara por este tema) los centros a través del GESTIB recibieron un mensaje de Conselleria asegurando que el plan «tendría continuidad». En esta misma línea se pronunció el conseller Vera en el pleno del Parlament del 20 de febrero: «Este Govern financiará la escola matinera si no lo hace el Gobierno central». Cabe señalar que el pasado 29 de abril el Ministerio de Igualdad aprobó su reedición para 2024 en una conferencia sectorial y a Baleares se le han asignado casi 5 millones de euros.

La cuestión que lamentan varios centros es que no saben nada concreto ni tienen ninguna información por escrito, ni de plazos ni de cantidades. El mensaje que recibieron vía GESTIB no detallaba nada si recibirían la misma cantidad ni cuándo la recibirían.

Describe su caso Isabel Rigo, directora del colegio Molí d’en Xema, quien a fuerza de preguntar a Conselleria consiguió que por teléfono le dijeran que se le abonaría la misma cantidad que en 2024 (en su caso, para un colegio de tres líneas, eran algo más de cinco mil euros). Así, se confió y en marzo rebajó las cuotas para las familias a la mitad. Ahora, al empezar mayo y ver que seguía sin noticias empezó a reclamar información a Educación y consiguió que una técnica le dijera cuánto iba a recibir (sin justificarle por qué esa cifra): 1.936 euros, menos de la mitad de lo que cobró el año pasado. «He tenido que informar a las familias de que en mayo y junio no podremos continuar con la cuota rebajada», explica Rigo, quien lamenta que justo estos meses, con la temporada turística ya iniciada, es cuando más familias recurren a la escola matinera. Rigo solicitó el miércoles hablar con la responsable del servicio, pero de momento no ha obtenido respuesta.

Al preguntar la Conselleria por este tema, la respuesta es que en el caso del Molí d’en Xema la cantidad que le dijeron corresponde solo a cuatro meses. Educación asegura haber ingresado a los centros para cubrir cuatro meses de servicio y reitera que cubrirá el resto del curso si hace falta con fondos propios, pero este diario ha consultado con otros seis centros diferentes y ninguno ha recibido nada para escola matinera desde que empezó el año y todos insisten en denunciar la opacidad y falta de información.