Rosa Estaràs: «Hay que proteger al Estado palestino y la seguridad de Israel»

Candidata del PP al Parlamento Europeo. Natural de Valldemossa (1965), Rosa Estaràs repite como candidata del Partido Popular como número siete en las listas a las elecciones europeas que se celebran el 9 de junio. Con quince años de bagaje en Bruselas y actual secretaria general del PP en el Parlamento Europeo, la mallorquina destaca la necesidad de abordar el conflicto entre Israel y Palestina desde el diálogo y advierte de que la amenaza de guerra es «real». En clave Baleares, pone encima de la mesa la necesidad de reivindicar el factor de insularidad.

Usted es eurodiputada desde el 2009, prácticamente son ya 15 años en Europa, ¿cómo afronta estos comicios?

Yo estoy profundamente enamorada de Europa, creo que es la esperanza y el futuro. Europa es Estado de Derecho, es que todos los ciudadanos tengamos las mismas oportunidades, apostar por el turismo sostenible, proteger a la agricultura y luchar contra la violencia contra las mujeres. Para mí ha sido un aprendizaje permanente y después de estar 15 años allí estoy convencida de que es la solución a muchos de los problemas.

Destaca el papel de Europa, pero, a nivel práctico, ¿cuál es la relevancia de dichas políticas en el día a día de los ciudadanos?

Hay que hacer mucha pedagogía porque la gente no es consciente de la cantidad de cosas que decidimos sobre sus vidas. Un ejemplo claro lo encontramos en la comida, no hay ningún continente en el mundo que proteja tanto la seguridad alimentaria como el europeo. También podemos destacar la defensa de los derechos humanos o la regulación de la inteligencia artificial que cuenta con grandes beneficios pero también muchos riesgos. Otro punto a destacar desde Europa es la lucha por la paz, desde el primer momento que se produjo la invasión rusa en Ucrania hemos estado defendiendo los valores democráticos. También alertamos sobre ciertos tics autoritarios como los que estamos viendo en España.

Habla de tics autoritarios en España, ¿a qué se refiere?

Existe un informe sobre la situación del Estado de Derecho y ha habido varios llamamientos a Hungría, Polonia y también a España. Dicho informe se basa en tres pilares, el primero es la independencia judicial, nadie entiende la cuestión del ‘lawfare’. El segundo pilar es la lucha contra la corrupción, y aquí en España se está rebajando el delito de malversación . Por último, el tercer punto es la libertad de prensa, a mí me preocupa cuando hablan de pseudo medios. Todo el mundo tiene derecho a expresarse, y si se equivocan el sistema ofrece todos los instrumentos de la ley para defenderte. En democracia todos estamos expuestos a la crítica, es algo sano, y la mujer de Pedro Sánchez no es un ser diferente.

Rosa Estaràs, este viernes en Palma. / DM

Hay formaciones políticas como Vox, socio del Partido Popular , que está en contra de lo que denominan “agenda globalista”. ¿Entiende este discurso antieuropeísta?

Estoy en contra de todos aquellos que sean antieuropeístas, como estoy en contra de todos los que son xenófobos y de los que van contra los valores europeos,que son los que hacen que seamos el continente de la paz. Europa es democracia, diálogo y liderazgo, por lo tanto, no estoy de acuerdo con este discurso, venga de donde venga. Coincidimos en muchos temas con Vox, pero somos dos partidos distintos.

¿Considera que Europa impone la agenda política a España?

Es una cuestión de diálogo, al final la Cámara representa a más de 400 millones de ciudadanos, en el Consejo se sientan los 27 presidentes de los Estados Miembro y después está la comisión que es el gobierno de Europa. Hasta que estas tres partes no deciden algo no se aprueba, con lo cual es un ejercicio de diálogo y concordia. Los europeístas, convencidos como yo, jamás haríamos esta valoración.

Una de las grandes problemáticas que se está dando ahora mismo es el conflicto entre Israel y Palestina. ¿Cómo se debe abordar esta cuestión?

Nos preocupa lógicamente la guerra a las puertas de Europa, tanto la que está sucediendo en Ucrania como el conflicto de Israel-Palestina. Nunca podemos resolver una cosa tan difícil con una frase, eso es populismo. Este es un conflicto que viene de muchos años atrás y que solo se puede resolver desde la serenidad y el equilibrio. Hay que proteger al Estado palestino, al igual que la seguridad de Israel. Hace muchos años que ha habido un reconocimiento de ambos, pero hay que trabajar y buscar soluciones desde el máximo diálogo y consenso posible.

¿Se está produciendo un genocidio en Gaza, como apuntan algunos organismos internacionales?

El problema que existe allí es el grupo terrorista Hamás, que mató a 1.400 israelíes y esto ha traído consecuencias. En una guerra no gana nadie, pierde Israel y pierde Palestina. Evidentemente condeno todos los ataques que puedan significar la ruptura de la paz y donde haya víctimas.

Hay varios países europeos, entre ellos España, que están barajando el reconocimiento al Estado palestino justo antes de las elecciones europeas. ¿Usted comparte esta decisión?

El reconocimiento de los dos Estados (Israel y Palestina) es de hace mucho tiempo. Esto lo hemos aceptado todos y estamos trabajando en muchas soluciones desde el Parlamento. Pero en vez de reconocer al Estado palestino en solitario con Irlanda, Malta y Eslovenia, creo mucho más oportuno sentarse con todos los 27 miembros para establecer una solución de paz al conflicto.

Entiendo que usted reconoce el Estado palestino

Sí, yo he votado a favor de reconocerlo y también a Israel. Pero también hay que preguntarse cómo, cuándo y de qué manera se lleva a cabo y qué pasa con Hamás.

Desde la Unión Europea se ha instado a los países a reforzar su partida en Defensa ante el riesgo de guerra. ¿España debe aumentar su presupuesto en este apartado?

Después de lo sucedido los últimos meses toda Europa se ha planteado que deberíamos tener más refuerzo. De hecho, el presupuesto de la Unión Europea se ha multiplicado y hemos empezado a hablar de una defensa conjunta. Piensa que incluso Suecia no estaba en la OTAN y ha entrado porque la amenaza es seria. Entonces, todos los estados miembro debemos estar alineados con la UE porque juntos somos más fuertes.

¿Desde Bruselas se percibe un miedo real a la guerra en Europa?

La amenaza existe, haremos todo lo que esté en nuestras manos para que esto no suceda, pero la amenaza es real. Es real porque, en el tablero geopolítico, Putin ha empezado una cruzada contra los valores europeos. No es una guerra solo Rusia-Ucrania, es una guerra contra la democracia.

En el caso de Baleares, una de las grandes reivindicaciones siempre ha sido el factor de insularidad.

Estamos trabajando para que el factor de insularidad tenga mucho más peso como indicador. También estamos reivindicando que en el reglamento de minimis nos hagan un plan especial, uniéndonos con todas las islas del Mediterráneo y es una lucha que mantenemos abierta.

Por otro lado, durante los últimos días el PP ha defendido la unidad del catalán en el Estatut . ¿Considera que también debería ser lengua oficial en Europa?

El Partido Popular lleva en su ADN y en su bandera la defensa de nuestra lengua. No seríamos la formación más votada ni la que ha gobernado más esta tierra si no defendiéramos nuestra lengua. Sin embargo, en el caso de Europa trabajamos en 24 lenguas más la de signos. Por lo que respecta a las cooficiales, hay muchísimas en todos los Estados miembro. No puede ser que al final trabajemos con tantas lenguas, es muy complicado y poco operativo. Esto no significa que noame mi lengua, pero no sería funcional.

En el apartado turístico, ¿considera que Balears corre el riesgo de dejar de ser un destino atractivo en Europa?

Hay que priorizar el turismo de calidad y sostenible. No puede haber turismo de calidad sin accesibilidad. Se tienen que poner límites con la actual masificación y habrá que llevar a cabo actuaciones para regularlo. Es un tema complejo porque tampoco podemos demonizar el sector, es algo muy peligroso. Es evidente que hay que actuar frente a la masificación porque sino no habrá calidad y los residentes ya no podrán respirar. Si se demoniza el turismo, perdemos todos. Y si se deja sin regular la masificación, también perdemos todos. En el punto intermedio está la solución.

Suscríbete para seguir leyendo