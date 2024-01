El carril bus-Vao de Palma tendrá un horario limitado a partir del 15 de enero si el Gobierno no atiende al Consell de Mallorca

En contra del criterio del Consell de Mallorca, el carril bus-VAO de la autopista del aeropuerto de Palma entrará en vigor con un horario limitado a partir del 15 de enero, según el criterio que la DGT ha impuesto a la institución insular.

Así sucederá si antes de esa fecha, en la que el BOE publicará la resolución definitiva de la DGT, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no atiende la petición de reunión solicitada por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, para que le exponga los criterios de la institución y de sus técnicos que justifican la eliminación del carril.

La solicitud de reunión fue cursada el pasado 15 de diciembre, dos días después de la resolución de la DGT que respondió al plan del Consell de eliminar el carril solicitada el 1 de agosto.

Según el criterio de Tráfico el carril bus-VAO se mantiene, pero limitando sus restricciones de circulación por esta vía desde la salida del aeropuerto y hasta la entrada en Palma a una hora punta matinal que todavía tiene que fijarse.

Criterios del Consell de Mallorca para la eliminación del carril bus-VAO

Por contra, el Consell de Mallorca exige la eliminación del carril bus-VAO, entre otras cuestiones técnicas relativas a su diseño, por tres razones principales. En primer lugar, porque la mitad de las líneas de la EMT que circulan por la autopista no utilizan el carril, ya que no les permite incorporarse al enlace del Coll den Rabassa al tener una línea continua que lo impide. En segundo lugar, porque su uso disminuye desde su puesta en funcionamiento en noviembre de 2022, con una tendencia a la baja en todas las franjas horarias, excepto la de las 14.00 horas. Y finalmente pide también su eliminación completa porque entre el 1 de enero y el 13 de julio de 2023 hubo un aumento del 57,1% en el número de accidentes en sentido Palma, pasando de 16 a 28, mientras que en sentido aeropuerto , donde no existe un carril bus-VAO se produjo una disminución de la siniestralidad.