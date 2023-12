La patronal Aviba no sabe quién es su interlocutor en el sector aéreo tras medio año de Govern en Baleares

La Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba) critica que sigue sin saber quién es su interlocutor en el Govern de Marga Prohens seis meses después de su llegada al Consolat. La patronal lamenta no poder trasladar sus reivindicaciones al Ejecutivo autonómico que ya no cuenta con un director general a cargo del sector aéreo, como en pasadas legislaturas. Desde la conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad se esgrime que hasta ahora no se ha recibido ninguna petición por parte de la asociación y se avanza que se contactará con Aviba para concertar una reunión.

El presidente de Aviba, Pedro Fiol, cuestiona que en una comunidad autónoma como Balears donde el transporte aéreo es materia de primera necesidad se haya diluido su presencia en el Ejecutivo. Hay que recordar que con el nuevo organigrama ha desaparecido la Dirección General que aunaba los intereses en materia de puertos y aeropuertos. Con la creación de la Conselleria del Mar y el Ciclo del Agua puertos ha migrado al departamento que dirige Juan María Lafuente, como una dirección general. Y la consellera Marta Vidal cuenta con la Dirección General de Movilidad, con Lorena del Valle al frente. La ingeniera catalana con más de veinte años de experiencia en el sector inmobiliario a su vez tiene subdividido su departamento en tres áreas: Transportes, Obras Públicas y Servicio Aéreo. Este último aparece en la web del Govern como cargo «por determinar». La Conselleria aduce que sí hay un responsable; un funcionario que fue nombrado el pasado 20 de abril, en la pasada legislatura. En contacto con el sector Con todo se subraya que Del Valle no ha recibido ni peticiones ni propuestas por parte de Aviba, ni tampoco en el propio Servicio Aéreo. Así pues, se contactará a Pedro Fiol para concertar un encuentro. Sobre el talante la directora general se recalca que está abierta a escuchar propuestas del sector y mantiene contacto con Aena, el ministerio de Transportes, Aviación Civil, los directores de los aeropuertos o las aerolíneas. Se añade que en el medio año que ha transcurrido desde que el PP gobierna, la directora general de Movilidad al menos ha participado en una reunión en la conselleria de Turismo en la que coincidió con el presidente de Aviba. Las agencias de Baleares y Canarias se han unido para exigir volar con el descuento de residente con el equipaje de mano incluido. Defienden que se clarifiquen los derechos de los isleños con los billetes bonificados.