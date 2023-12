La consellera Marta Vidal gestionó la venta de la Fortalesa de Pollença a través de una sociedad ‘offshore’

La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad de Balears, Marta Vidal, gestionó en 2022 la venta de la emblemática finca de la Fortalesa, en Pollença, desde una sociedad vinculada a paraísos fiscales. Vidal ha sido apoderada de la empresa Beadel Pollentia SL, constituida en marzo de 2011 con un capital de casi veinticinco millones de euros y cuya propietaria es al cien por cien la sociedad matriz Beadel Limited, un holding internacional con sede fiscal en Malta.

Beadel Limited aparece como una offshore referenciada desde 2017 en los Paradise Papers, un detallado listado de miles de empresas, compañías, fondos de inversión y sociedades opacas radicadas en paraísos fiscales. Un consorcio internacional periodístico, en inglés International Consortium of Investigative Journalists, destapó las vinculaciones societarias en paraísos fiscales de magnates y políticos, entre otros la fallecida reina de Inglaterra Isabel II o su homóloga Noor de Jordania.

La Fortalesa de Pollença es una de las fincas mallorquinas de mayor valor inmobiliario. Es conocida entre otros muchos eventos porque allí se casó el tenista Rafa Nadal con su esposa Mery Perelló en octubre de 2019.

Propiedad de un noruego

Desde marzo de 2022 la Fortalesa pertenece al multimillonario noruego Ivar Tollefsen, y anteriormente fue del británico lord James Lupton, tal y como desveló en su día este diario. Tollefsen habría pagado unos 63 millones de euros, según la revista de negocios noruega Kapital.

La ahora responsable pública de Vivienda del Govern admite que participó en la operación de compraventa. En concreto, Marta Vidal fue apoderada de Beadel Pollentia SL desde el cinco de enero de 2022 hasta el 30 de enero del presente año. En la versión ofrecida ayer a este diario, la consellera admite que formó parte del equipo jurídico que intervino en la venta de la Fortalesa, a través del despacho de abogados del que formaba parte antes de su pase a la política. Marta Vidal señala que hizo la parte urbanística del estudio jurídico, para analizar la situación urbanística de legalidad del inmueble.

La consellera añade que aparecía como apoderada solidaria de la sociedad que gestiona la Fortalesa, Beadel Pollentia SL, –subrayando que junto a otras personas, y no siendo la administradora–, y lo justifica porque desde el despacho de abogados se tramitó que recibiera un poder para pleitos, o para solicitar algún documento ante las administraciones para analizar la situación urbanística del inmueble. Preguntada por si conocía en el momento de la compraventa que la propiedad de la Fortalesa pollencina es del citado fondo offshore que figura en los Paradise papers, la única respuesta por medio de un portavoz fue: «Esa es toda la relación, trabajaba como abogada y le dieron un poder para pleitos».

La sociedad de la que Marta Vidal era apoderada aparece referenciada en el Registro Mercantil con el accionariado íntegramente en manos de Beadel Limited. Las conexiones de esta última con los Paradise Papers son muy anteriores a la compraventa, como se puede apreciar en cualquier búsqueda.

No lo declaró

La profusa actividad privada de Marta Vidal en el sector inmobiliario le juega en contra ahora como titular de Vivienda del Govern. Vidal fue la última consellera del actual gabinete en declarar sus bienes patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción, que el Ejecutivo autonómico acaba de clausurar. Lo hizo estando ya varias semanas fuera de plazo, y cuando fue apercibida de una multa.

La ley que regulaba hasta fechas recientes la mencionada Oficina obligaba, en su artículo 25, a todos los consellers a declarar «la totalidad de sus bienes, intereses y actividades» durante los «seis meses anteriores a su nombramiento». Ello no obstante, en su declaración presentada con retraso Marta Vidal omite su paso por Beadel Pollentia SL como apoderada. También en el resto de sociedades en las que tenía participaciones.

Vidal, obligada a explicar hoy su vínculo con el fondo Metrovacesa

La consellera de Vivienda, Marta Vidal, comparece hoy ante el Parlament para explicar sus relaciones con fondos buitre y la paralización del expediente de tanteo y retracto de las 88 viviendas propiedad de Metrovacesa.

Sobre su relación con el fondo privado, Vidal explicó en una entrevista con este diario que «yo soy abogada y hay un señor, que es libre, que trabaja y hace cosas. Me contrató hace un año y medio para llevar un expediente de una revocación de oficio de Felanitx. Un expediente puramente jurídico que llevaba mi despacho. Me llamó un día porque quería hablar conmigo porque tenía unos cuantos temas más sobre los que hablar. Expedientes jurídicos para llevar yo. Este señor y yo quedamos cuando Prohens no era presidenta y era un rumor que yo podía ser consellera. Me sacó el tema de Metrovacesa. Yo no sé ni a quién representa. Ni lo sabía entonces ni lo sé ahora».

Més per Mallorca critica que el actual Govern decidiera la paralización porque se trata de una decisión con la que «pierden las clases medias y populares y un fondo buitre gana mucho». La diputada Maria Ramon incide en que «quienes han perdido han sido las clases medias y populares» mientras que «quien ha ganado aquí es el fondo buitre».

Por su parte el portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, explica que «los precios con los cuales se acordaba la compra de estas 88 viviendas están por debajo incluso del que Vidal considera viviendas de precio limitado y, por lo tanto, no había ningún tipo de sobrecoste», por lo que añade que «la consellera decidió remitir a fiscalía el expediente sin ser capaz de construir un argumentario de escrito de acusación».