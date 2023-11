El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, más conocido como Valtònyc, ha justificado esta mañana su decisión de pactar con la Fiscalía y aceptar una condena de dos años de cárcel, con conformidad por las partes, por un delito de amenazas graves tras decir “matad a un puto guardia civil esta noche, iros a otro pueblo donde haya guardias civiles y matad a uno” en un concierto: "Pacté por falta de energía, ya que el exilio debe tener un sentido colectivo; nunca debería ser una solución personal. Sobre todo, mi hermana merece recuperar a su hermano".

El cantante entiende a la gente que se haya sentido "decepcionada" aunque asegura que "no tenía otra opción si quería poner punto y final" a todo este proceso: "Honestamente, buscaba una solución personal. Añadir que nunca he prometido nada a nadie, no he tenido ningún cargo o sueldo público, y creo que soy más útil libre que en prisión".

Moltes gràcies als qui m'han acompanyat. No ho hagués pogut fer sol, i des del 2012, que em van detenir fins avui, hem deixat el món una mica millor posant el meu cas a disposició dels drets fonamentals, gràcies a la solidaritat i la lluita col·lectiva. Ens veiem als carrers! — JOSEP VALTÒNYC (@valtonyc) 22 de noviembre de 2023

Asimismo, el rapero mallorquín agradece a todas las personas que le han acompañado durante estos años y reivindica la necesidad de seguir protestando en las calles: "No hubiera podido hacerlo solo, y desde el 2012 que me detuvieron hasta hoy, hemos dejado el mundo un poco mejor poniendo mi caso a disposición de los derechos fundamentales, gracias a la solidaridad y la lucha colectiva".