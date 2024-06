El equipo de Cirugía de la Obesidad de Juaneda Hospitales, más de 20 años ayudando a perder peso a pacientes con riesgo grave

El equipo de Cirugía de la Obesidad de Juaneda Hospitales, integrado por los cirujanos digestivos Dres. Salvador Pascual y Andrés Cifuentes, y coordinado por la enfermera Alicia Bennassar, acumula más de 20 años realizando intervenciones de Cirugía Bariátrica para la pérdida de peso en casos de obesidad mórbida, a través de un equipo multidisciplinar.

La obesidad mórbida (índice de masa corporal o IMC igual o superior a 30 Kg/m2) no es solo un problema de estética. Más bien es un problema que condiciona la vida y aumenta el riesgo de muerte prematura. Briggitte, una paciente del equipo de Cirugía de la Obesidad de Juaneda Hospitales, manifiesta su satisfacción tras haberse atrevido a dar el paso:

Briggitte, paciente del equipo de Cirugía de la Obesidad de Juaneda Hospitales, destaca la atención del equipo de médicos y enfermeras. / .

El testimonio de una paciente: "Pesaba 114 kilos"

«Pesaba 114 kilos. Estaba muy deprimida por el problema de la obesidad. Tenía piedras en la vesícula. Llevaba dos años con dolores y tres con cólicos, por lo que decidí venir a Clínica Juaneda. Gracias a Dios, creo que es lo mejor que he hecho en mi vida. Estuve muy bien atendida por un muy buen equipo, tanto de médicos como de enfermeras». Y añade:

«Alicia, la enfermera, ha sido para mí un encanto de persona, me ha acompañado en todo momento, incluso en el quirófano, donde se pasa mal por lo nervios, porque no sabes lo que va a pasar, cómo te vas a encontrar después. Pero ahí estaba ella, dándome la mano, para apoyarme, ayudarme y darme ánimos de que todo iba a salir bien, y así ha sido».

El equipo de Cirugía de la Obesidad de Juaneda Hospitales, integrado por los cirujanos digestivos Dres. Salvador Pascual y Andrés Cifuentes. / .

Un proceso rápido y organizado por el equipo

Alicia Bennassar, enfermera de la Unidad de Obesidad de Juaneda Hospitales, destaca que «el circuito es rápido. El paciente tiene que hacer un preoperatorio con especialistas en digestivo, anestesistas, cirujanos, endocrinos, y nutricionista, que en dos semanas está hecho porque lo organizamos de una manera muy ágil».

En este proceso, «el paciente está acompañado en todo momento por la enfermera, que en este caso soy yo, o por mis compañeras del Servicio de Atención al Paciente. El paciente no tiene que hacer nada, se lo organizamos todo, según sus horarios, y nos adaptamos a su modo de vida y a su trabajo», añade Alicia Bennassar, enfermera de Cirugía Bariátrica.

Alicia Bennassar es la enferemera coordinadora del equipo de Cirugía de la Obesidad de Juaneda Hospitales. / .

Diferentes técnicas quirúrgicas

El Dr. Salvador Pascual, especialista en Cirugía General y Digestiva de Juaneda Hospitales, explica que «las técnicas quirúrgicas dependerán del paciente y su patología asociada. En este caso [en alusión a una intervención diferente a la de Briggitte] vamos a hacer una reducción gástrica: reducir la capacidad del estómago y que el paciente coma menos».

«Otra de las técnicas que utilizamos —explica— es el bypass gástrico, con la que logramos, además de un patrón restrictivo al reducir la capacidad del estómago, un patrón malabsortivo, con lo cual el paciente no solo come menos, sin que no se absorbe todo el alimento. Todas las técnicas no sirven para cualquier paciente, depende de sus patologías».

El paciente es dado de alta 24 ó 48 horas después de la operación. / .

Recuperación entre 24 y 48 horas tras la operación

Una intervención de este tipo no supone una recuperación lenta y compleja: «En 24 o 48 horas tras la intervención son dados de alta. Antes, a las 8 horas, empiezan la dieta oral, líquida sobre todo, y después, en 24 o 48 horas, según la evolución, son dados de alta y tienen muy poco dolor postoperatorio», asegura el Dr. Pascual.

Por su parte, el Dr. Andrés Cifuentes, especialista en Cirugía General y Digestiva de Juaneda Hospitales explica, en alusión a la operación comentada por el Dr. Pascual y que sirve como ejemplo ilustrativo de muchos de estos casos, que «se trata de una mujer de 55 años, con varias comorbilidades asociadas a un problema de obesidad mórbida».

Los pacientes mejoran su calidad y esperanza de vida. / .

La cirugía que mejora la salud y la calidad de vida de los pacientes con obesidad

Esta paciente presentaba, asociados a su obesidad, problemas graves como «hipertensión, coagulopatía, insuficiencia respiratoria e insuficiencia venosa», y por todo ello «hemos creído indicado hacer una reducción gástrica, con lo cual conseguiremos, en menos de un año, descender su peso», añade el Dr. Cifuentes.

Y concluye: «De esta manera la paciente conseguirá mejorar tanto su calidad, como su esperanza de vida», enfatizando en lo que hoy todos los organismos e instancias médicas coinciden, y hacia donde cada día señala más claramente la evidencia científica, que la obesidad es una enfermedad, capaz de producir graves problema de salud y de acortar la vida.