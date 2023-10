El Consell de Mallorca no ha negado la incompatibilidad de Raquel Sánchez Collados, una destacada militante del PP en Balears que ocupa desde hace varios meses dos cargos públicos incompatibles según la ley. El presidente de la institución, Llorenç Galmés, ha asegurado que actualmente "los servicios jurídicos están estudiando la situación. Hasta ahora nadie nos había informado de esta posible incompatibilidad, pero vamos a cumplir con la ley y estamos pendientes de lo que nos pueda decir la secretaría general".

Una respuesta que llega después de que este diario adelantara que Raquel Sánchez es la jefa de gabinete de la consellera de Vivienda del Govern, con un sueldo bruto anual de 51.721 euros y a su vez, es consellera electa del Consell de Mallorca por el PP, partido que ostenta el gobierno de la institución insular. Percibe dietas por asistencia a plenos por valor de 1.537 euros. Una situación totalmente incompatible y que prohíbe expresamente la ley electoral de la institución.

En este sentido, fuentes del gobierno del Consell consultadas ayer negaban que existiera dicha incompatibilidad. No obstante, 24 horas después el líder de la institución no lo desmiente. "No tengo que ser yo quién diga si es o no incompatible. Vuelvo a repetir, la secretaría general y los servicios jurídicos están estudiando el caso y se cumplirá con los requisitos que marca ley", ha reiterado Galmés.

La ley electoral marca la incompatibilidad

La ley electoral de los Consells Insulares (7/2009, de 11 de diciembre) es muy clara al respecto de situaciones como la de Raquel Sánchez. En su artículo cuarto, estipula que «son incompatibles» para ser miembros electos del Consell de Mallorca [...] «los directores generales y los secretarios generales de la Administración de la comunidad autónoma, los jefes de los gabinetes de presidencia y de las consejerías y los cargos equiparados». Raquel Sánchez es la jefa de gabinete de la consellera de Vivienda del Govern balear, Marta Vidal, trabajo que simultanea con el cargo de consellera insular electa del PP, y miembro de varios organismos dependientes de dicha institución.

«Ningún electo puede adquirir la condición de miembro del Consell insular si se encuentra incurso en una causa de incompatibilidad», prosigue la citada ley. En consecuencia, «los miembros incompatibles tienen que ser sustituidos en el Consell insular que les corresponda por los candidatos que ocupen el siguiente lugar al del último elegido en las listas electorales correspondientes», recalca.

El mencionado apartado de incompatibilidades concluye tajante: «El consejero electo que acepte un cargo, una función o una situación que sean constitutivos de una incompatibilidad tiene que cesar en su condición de miembro del Consell».