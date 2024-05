La persistencia de souvenirs sexuales, una asignatura pendiente para el ‘Nuevo Magaluf’

El titánico esfuerzo público y empresarial realizado sobre todo en la última década para revertir la degradación de Magaluf como destino asociado a borracheras, peleas callejeras y excesos de todo tipo ha dejado grandes avances que son visibles para cualquier visitante que se acerque a la zona. En ese ‘nuevo Magaluf’, se han realizado millonarias reformas hoteleras, elevando la categoría media de los alojamientos, y también se han hecho importantes obras de embellecimiento urbano. La futura remodelación del paseo marítimo es sólo un ejemplo más.

Pero aún existen ciertas inercias que se arrastran del ‘viejo Magaluf’, que en su momento ya fueron objeto de polémica y que aún son fáciles de rastrear dando un paseo por las principales calles de la localidad. En algunos casos a pie de calle, y por tanto fácilmente visibles por cualquier persona o familia que pasee por la acera, no cuesta mucho encontrar expositores con todo tipo de souvenirs de índole sexual que contribuyen a alimentar la fama de Magaluf como la ‘Meca del Exceso’.

Llaveros con forma fálica, delantales con dibujos de cuerpos desnudos y camisetas con lemas sexistas se comercializan en la primera línea de establecimientos comerciales de la zona, junto con recuerdos clásicos de toda la vida, como puedan ser las postales turísticas, los siurells, las camisetas con lemas alusivos a la estancia en Mallorca o los objetos de artesanía. Este tipo de artículos sexuales, junto con otros que se han puesto de moda en los últimos tiempos como semillas de frutos supuestamente afrodisíacos, se hallan en Magaluf, pero también en localidades como Palmanova y Santa Ponça.

Ordenanza municipal

Los souvenirs sexuales remiten a un tiempo que autoridades, empresarios y vecinos llevan años queriendo dejar atrás. Un tiempo en que, periódicamente, esos recuerdos con carga erótica o incluso sexista alimentaban polémicas en los medios de comunicación. Sobre la comercialización de estos artículos, el Ayuntamiento de Calvià ha informado a este diario de que no se ha registrado denuncias al respecto.

También ha señalado que no existe una ordenanza municipal propiamente dicha que impida su venta. Por todos estos motivos, actualmente, ha agregado el Consistorio, no se priorizan las inspecciones sobre la exposición de este tipo de material en lugares fácilmente visibles desde la vía pública. Calvià cuenta con una ordenanza reguladora de la estética exterior de los establecimientos comercial es y oferta turística básica que no hace ninguna mención expresa a este tema.

Únicamente en su artículo 18, sí que faculta al Ayuntamiento a que, «por razones estéticas», pueda prohibir aquellos expositores que se consideren «inadecuados» para la finalidad de esta normativa municipal.

