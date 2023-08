¿Qué diputados de Baleares hablarán catalán en el Congreso?

El cabeza de lista del Partido Popular por Balears en el Congreso de los Diputados, José Vicente Marí Bosó, no descarta utilizar el catalán en la Cámara Baja. Así, el popular defiende que ya lo ha empleado alguna vez en el Senado aunque explica que es fundamental que la medida «se ajuste a la legalidad».

En este sentido, determinó que «venimos de una comunidad autonoma bilingüe donde el catalán y el castellano se utilizan en el Parlament de les Illes Balears». No obstante, Bosó se mostró muy crítico con la medida anunciada por Armengol ya que no se ha consensuado con el resto de fuerzas políticas del hemiciclo. «Lo que hizo es más bien un brindis al sol porque no lo ha pactado con nadie ni lo ha hablado con ningún grupo de la Cámara.Este tipo de propuestas se tienen que consensuar con todos los partidos para acordar su uso y el procedimiento».

Asimismo, el diputado balear explicó que la propuesta de Armengol respecto al uso de las lenguas cooficiales «no responde a un convencimiento porque el PSOE ya votó en contra de esto el año pasado. Es la imposición de Puigdemont y sus pactos con Pedro Sánchez».

Vox se opone

Por su parte, el diputado de Vox en el Congreso, Jorge Campos, tildó de «despropósito» la utilización del catalán. «Evidentemente nos vamos a oponer porque no tiene ningún sentido. Tenemos una lengua común, el español, que todos los diputados dominan. Contratar traductores, aumentando el gasto para usar estas lenguas regionales cuando todos entendemos la lengua oficial que indica el reglamento es un despropósito». En este sentido, Campos garantizó que el debate lingüístico debe centrarse en la libre elección de lengua por parte de los padres en el sistema educativo. «Me llama la atención que se insista en esto cuando el problema en España es que hay territorios donde no se puede escolarizar en español, me parece un auténtico desastre», defendió el diputado de la formación ultra.

El PSIB lo celebra

En el caso de los diputados socialistas, se mostraron muy satisfechos y aseguraron que hablarán en catalán durante sus intervenciones en la Cámara. «Una vez el reglamento lo permita, tengo previsto usar el catalán como símbolo de la España plural y diversa en la que vivimos. Muchas veces presumimos de las tradiciones musicales, de las fiestas patronales o la historia, pero la lengua también forma parte de nuestra cultura»,declaró Milena Herrera, diputada del PSIB en el Congreso.

También tiene previsto llevarlo a la práctica el socialista Pepe Mercadal, quién puso el ejemplo del funcionamiento de la Unión Europea. «Yo he trabajado cuatro años en el Parlamento Europeo, funcionando con 24 lenguas de países diferentes. Aquí hablamos de cuatro lenguas de un mismo país, es totalmente factible. Es una medida que iguala la condición de todas las lenguas en España».

Otro de los diputados que empleará la lengua de Balears es Vicenç Vidal, el primer diputado soberanista de las islas en el Congreso. «Se ha conseguido un hito que se estaba exigiendo desde hacía 20 años. La presidenta de la Cámara anunció que podríamos intervenir en nuestra lengua, al final cuando el partido socialista tiene una mayoria que le aprieta se mueve y se consiguen avances».En este sentido, Vidal detalló que Sumar Més será la voz de Balears en la Cámara. «Dejaremos claras nuestras reivindicaciones, priorizando la agenda de las islas».