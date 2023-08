Los diputados que representarán a Baleares en el Congreso de los Diputados han recogido esta mañana los escaños correspondientes. Los ocho representantes, divididos en 3 por parte del Partido Popular, 3 del Partido Socialista, 1 de Sumar Més y 1 de Vox, serán la voz de los ciudadanos de las islas durante la próxima legislatura en la Cámara Baja. Así, mientras desde el PSIB y Sumar Més han apuntado hacia un mayor reconocimiento de Baleares en Madrid, Vox apuesta por un modelo centralizado, basado en la defensa de la Nación y los ciudadanos españoles.

Por parte del partido socialista, ha sido el secretario de organización, Cosme Bonet, el encargado de recoger las credenciales. Según ha apuntado Bonet, el PSIB defenderá en el Congreso "los derechos de Baleares a través de un Gobierno amplio, estable y plural con una mayoría progresista".

Asimismo, en el caso de Sumar Més ha sido el propio Vicenç Vidal el encargado de recoger el acta de diputado. Vidal será el primer representante de un partido soberanista de las islas que estará en el Congreso de los Diputados. En este sentido, el diputado trabajará por conseguir un "mayor reconocimiento de la plurinacionalidad y el plurilingüismo en el Estado, consiguiendo que Baleares cuente con una agenda propia en el Congreso". Además, también ha avanzado que una de las primeras medidas será la defensa del modelo de financiamiento autonómico.

Por otro lado, Jorge Campos también ha recogido esta mañana sus credenciales en representación de Vox. Un escaño en el que defenderá la unidad de la Nación y a los ciudadanos españoles, según ha apuntado e su cuenta de Twitter. "No hay mayor honor que representar a todos los españoles. A vuestra disposicón". De hecho, la noche electoral del 23 de julio, Campos ya aseguró que "No buscamos solo el bien de Vox, sino el de toda España. Si las mayorías vuelven a estar en manos de la izquierda separatista, no será bueno ni para España ni para Vox".

Por parte del Partido Popular fue el propio representante de la junta el encargado de recoger los tres escaños de José Vicente Marí Bosó, Sandra Fernández y Joan Mesquida.