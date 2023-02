A la espera de que se publique la baremación definitiva y las adjudicaciones del concurso de méritos, el proceso de estabilización de interinos docentes avanza por el otro frente: el concurso-oposición extraordinario, en el que se ofertarán 265 plazas y para el que Educación ha recibido un total de 3.304 solicitudes.

La Conselleria ha excluido 267 peticiones. Los interesados tienen diez días para presentar reclamaciones. La mayoría de solicitudes recibidas son para el cuerpo de Secundaria (1.725); seguido del de Maestros (1.265). Once solicitudes son para plazas de Música y Artes Escénicas; 130 de Profesores de Artes Plásticas y Diseño; doce de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño; y las 65 restantes son solicitudes para Profesores especialistas en sectores singulares de Formación Profesional.

Cabe recordar que muchos interinos docentes se apuntaron corriendo a estas oposiciones al enterarse, dos días antes de que se cerrara el plazo para inscribirse, que en caso de perder su puesto de trabajo por el proceso de estabilización no tendrían derecho a indemnización si no participaban en este proceso selectivo, aunque no se ofertaran plazas de su especialidad. El sinsentido de tener que apuntarse a especialidad ajenas y la urgencia con la que tuvieron que hacerlo generó gran malestar entre el colectivo, que a partir de ahí empezó a organizarse para exponer sus reivindicaciones ante la Conselleria, quejándose entre otras cosas de que las tasas que cobra Educación para participar en estos procesos (83 euros) son las más altas del Govern (no es esa la única ni principal reivindicación del colectivo, que pone el acento en el reconocimiento de la insularidad y en que las oposiciones se convoquen por islas).

La Conselleria consultó con abogacía de la comunidad autónoma respecto al derecho a indemnización ateniéndose a cómo está redactada la ley estatal para la reducción del personal temporal. Finalmente rectificó y anunció que aquellos interinos que participaron en el concurso de méritos y de cuya especialidad no se ofertaban plazas en las oposiciones no estaban obligados a apuntarse para garantizarse el finiquito en caso de perder el puesto por el proceso de estabilización. Educación anunció que aquellos que se inscribieron al concurso-oposición extraordinario sin haber plazas de su especialidad tendrán derecho a solicitar la devolución de las tasas, un proceso que aún no se ha abierto.

Fases no eliminatorias

Este concurso-oposición extraordinario busca ayudar a lograr plaza a aquellos interinos que no consigan una en el concurso de méritos. La diferencia respecto a las oposiciones ordinarias de cada (que también se celebrarán este verano) es que las fases no son eliminatorias. Es decir, que una persona podrá pasar a la fase de concurso y baremación de los méritos (experiencia, formación...) aunque haya suspendido la parte teórica (aunque habrá que lograr un promedio como mínimo de aprobado entre todas las fases). Además en este concurso-oposición de estabilización la presentación de la programación didáctica se sustituye por unidades didácticas. Esta convocatoria extraordinaria puede facilitar la obtención de plazas a interinos que lleven muchos años trabajando. Parte de este colectivo ha protestado los últimos años por la manera en que se realizan las oposiciones, al lamentar que al estar trabajando y, por una cuestión de edad y/o tener más cargas familiares no estaban en igualdad de condiciones para competir con un recién graduado en la fase teórica de las pruebas y que al ser éstas eliminatorias, ya no podían llegar a la fase de concurso en la que podían obtener mayor puntuación.

Los interinos pasarán de ser una cuarta parte de la plantilla a un 8%

Entre el concurso de méritos (para el que se han admitido 11.635 solicitudes para una oferta de 2.583 plazas) y el concurso-oposición extraordinario (3.304 solicitudes admitidas para 365 plazas) Educación prevé reducir el peso de los profesores interinos en el sistema educativo balear del 24% actual (llegó a ser del 40% en 2015) al 8%. Además de estos procesos enmarcados dentro del plan de estabilización, la Conselleria ha convocado este año las ahora ya habituales oposiciones 'ordinarias' (con fases eliminatorias), que este año ofertarán 430 plazas.