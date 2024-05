Juzgan a una vecina de Palma por un delito electoral por no acudir a la mesa que le tocaba

Una vecina de Palma ha sido juzgada esta mañana acusada de un delito electoral por no acudir a la mesa que le tocaba formar parte en las pasadas elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023. La mujer ha alegado que estuvo durante toda la jornada en el colegio electoral de su zona, pero en otra mesa. “Estuve 17 horas, hasta el final. En la mesa que me dijeron que me tenía que poner”, ha destacado.

Su versión viene corroborada por una resolución de la Junta Electoral que prácticamente la exculpa, ya que confirma que la ciudadana estuvo ese día desempeñando su función en una de las mesas del colegio electoral Camilo José Cela, en el barrio de Nou Llevant en Palma. Por ello, el abogado defensor Enric Sampol ha reclamado la libre absolución de su representada al considerar que ella se sentó en la mesa que su superior le dijo y que, por tanto, se trató de una equivocación.

Elecciones del pasado 28 de mayo

Los hechos enjuiciados se remontan al pasado domingo 28 de mayo de 2023, durante las elecciones autonómicas y municipales que se celebraban en Balears. La encausada había sido citada para formar parte de una mesa electoral en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Camilo José Cela, en Nou Llevant. La mujer no constituyó esa mesa ni desempeñó su función donde se le había asignado, por lo que se la acusó de un delito electoral. Sin embargo, la ciudadana sí estuvo durante toda la jornada en ese mismo colegio electoral, pero en otra mesa distinta, por lo que se trató de un error.

Esta mañana, la vecina de Palma ha comparecido en las dependencias judiciales de Vía Alemania, donde se ha celebrado la vista oral en un juzgado de lo penal. “Yo acudí al colegio. Esa es mi zona. Me vio un montón de gente, un montón de vecinos del Polígono de Levante me vieron allí”, ha insistido la mujer ante la sala.

“Yo tenía una citación que me habían enviado. Cuando estuve en el colegio, pregunté en dos ocasiones dónde me tocaba ir. Lo pregunté dos veces para asegurarme. Como había tanto follón allí, yo estaba aturullada”, ha asegurado la acusada.

“Pregunté ‘¿dónde me corresponde estar?’ y me dijeron ‘aquí, en esta mesa’. Y ahí estuve todo el día. Luego, un chico se acercó y me dijo ‘¡Ah! ha venido’ y más tarde también vino una chica”, ha recordado la mujer, visiblemente nerviosa, dirigiéndose hacia la magistrada.

“Me quedé en esa mesa y estuve 17 horas, hasta que acabó todo. Estuve conversando con dos policías y me despedí de ellos”, ha añadido.

Juicio, visto para sentencia

La fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones. El ministerio público solicita una pena de 15 meses de multa a razón de 15 euros diarios. Mientras, el abogado defensor pide la libre absolución de la mujer. El letrado se ha basado durante el trámite de informes en la resolución de la Junta Electoral que certifica que la ciudadana ese día estuvo en una de las mesas electorales del colegio. “Se sentó en una mesa que le dijeron. Su superior le dijo que se sentara allí”, ha subrayado el abogado.

La encausada ha aprovechado el turno de la última palabra para reforzar su versión. “Si ese día yo no hubiera estado allí no sabría quién estaba de presidente. Y también estuve hablando con otra mujer que me dio su teléfono porque empatizamos”, ha detallado. El caso ha quedado visto para sentencia.