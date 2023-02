Iago Negueruela: «El convenio de Hostelería ha sido una de las mediaciones más difíciles de mi carrera»

El conseller de Trabajo y Turismo, Iago Negueruela, viene de haber actuado con éxito como árbitro en la negociación del convenio de Hostelería, el más importante de las islas, al afectar a 160.000 trabajadores.

¿La negociación del nuevo convenio de Hostelería ha sido la mediación más difícil de toda su carrera?

Uno siempre recuerda la última como la más difícil porque se viene de sufrirla. Ha sido compleja, quizás la más participada, con un esfuerzo de diálogo entre más partes. Creo que sí ha sido una de las más complicadas, al igual que el anterior convenio de este mismo sector. Pero el esfuerzo ha merecido la pena.

¿Cómo se pasa en un mes de recibir duras críticas por parte de CCOO y de las asociaciones de restauración y de ocio nocturno por considerarse excluidos del preacuerdo conseguido en enero a la firma y el agradecimiento de todos?

Cuando ves posibles acuerdos, buscas ir intentando cerrarlos. Es un convenio muy complejo, con la participación de muchos sectores, muy diferentes, con muchos intereses y en algún caso divergentes. No hay una unidad empresarial. Se buscó comenzar a atar cosas para luego ir incorporando reclamaciones de todos. Al final lo que importa es el último día, y más que agradecimientos creo que lo que hubo fue la satisfacción de todos por lo que habían conseguido. El esfuerzo que se ha hecho durante los últimos días ha sido muy alto. Toda la Conselleria ha estado volcada, con todos los directores generales remando en la misma dirección. Y todos los sectores han participado de una forma constructiva. También hay que decir que antes del preacuerdo de enero se había hecho mucho trabajo de forma discreta con UGT y CCOO.

¿Hay algún nombre que esté en la sombra y que haya ayudado?

Siempre hay personas que ayudan en la sombra, que siempre suman. Hay que destacar a los presidentes de las patronales. El papel de la presidenta de los hoteleros de Mallorca, María Frontera, es muy complicado y lo ha hecho muy bien sabiendo aunar los intereses de pequeños medianos y grandes. Luego siempre hay algunas personas que ayudan sin visibilidad. Hay una en especial de la que no puedo decir su nombre porque no le gusta y es discreto, y él sabe a quién me estoy refiriendo. Es alguien experto en recursos humanos de una gran empresa, y es una de las personas más sociales que hay en Balears y siempre ayuda a llegar a acuerdos. Ha sido clave durante los últimos años.

¿Su equipo le odia por las horas que les quita de sueño?

(Ríe) En los últimos años hemos formado un equipo que trabaja muy alineado, y cuando eso pasa, se nota,. Pero en este convenio han participado también personas de otras Conselleries. Ha sido un trabajo muy coral y ha salido bien.

Estrategia de negociación

¿Cómo se logró el preacuerdo de enero para explicar que solo participaran hoteleros y UGT y entender las ausencias?

Se busco hacer un primer marco acotado, sobre todo por los años de vigencia del convenio, y se cerró de esa manera. Faltaban aspectos ahí que habían reivindicado otras organizaciones, como CCOO. Ya he explicado lo que sucedió y me disculpé públicamente, porque en un proceso de negociación todos podemos cometer errores, y yo asumí que todo podría haber ido mejor durante esos días. Además, es cierto que hay cosas que se habían trabajado mucho previamente con los dos sindicatos que necesitaban desarrollarse algo más. Finalmente se fueron sumando y el convenio ha sido de todos.

¿Parte del problema pudieron ser las prisas por llegar con un acuerdo a la feria turística de Madrid?

La paz social es básica en una comunidad autónoma que vive de la actividad turística. Pero además teníamos encima los plazos que los sindicatos habían fijado para denunciar el convenio, ya que de haberlo hecho los dos todo habría sido más complicado.

¿De haberse prolongado la negociación, la coincidencia con una campaña electoral habría sido explosiva?

Lo más importante es que no haya conflicto en el principal sector económico de las islas cuando vienes de dos años de covid, un buen ejercicio como fue 2022 y con unas buenas perspectivas para 2023. Pero tengo claro que cerca de una campaña electoral todo el mundo hubiera politizado el tema y eso tampoco es bueno. Y probablemente lo usarían partidos de la oposición que no creen en el diálogo social y hubieran sido los que más lo habrían politizado.

El convenio que se acaba de firmar contempla una subida salarial del 8,5% en dos años mientras que el anterior era del 17% en cuatro. Proporcionalmente, es lo mismo. ¿Por qué el primero lo han firmado todos y el segundo solo tuvo el apoyo inicial de los hoteleros mallorquines, y además con tensiones internas?

Una de las claves es la actual situación de inflación. Los empresarios eran conscientes de que se iba a negociar una subida salarial importante. El primer convenio era claramente para elevar el poder adquisitivo de los trabajadores, mientras que el nuevo también va a suponer una mejoría, pero hay que sumar la parte de compensación por el aumento de los precios. También ayuda que es un acuerdo más corto en el tiempo, lo que da más tranquilidad a los empresarios. En cualquier caso, el resultado final ha sido un incremento del 25,5% en siete años, único en España.

Uno de los aspectos mejor valorados por patronales y sindicatos es la apuesta por la formación que se hace en el acuerdo tripartito.

Eso denota el interés por este tema de un sector que está ganando en calidad y en precio. Para seguir en esa línea, la formación de las plantillas juega un papel clave. Eso también explica que se acepte que gente que va a ser más productiva tenga un valor salarial más alto. Es un buen binomio.

Se va a iniciar la medición de las cargas de trabajo por las camareras de piso. ¿Y los demás grupos profesionales?

Hay una comisión en el seno del instituto balear de seguridad y salud laboral para ir pactando los sectores que se tienen que introducir. Es complejo, y se irá desarrollando a lo largo del convenio. Se empezará por las camareras de piso porque en su herramienta para la medición se lleva trabajando más de un año, y es además el colectivo de trabajadoras con las cargas más importantes para su salud.

Mesas de diálogo

¿Por qué se ha tardado tanto en crear una vía de negociación directa entre las patronales de restauración y de ocio nocturno y los sindicatos?

Siendo muy sincero, nuestro tejido empresarial del convenio hace que los hoteles se comporten como fábricas, en el sentido positivo. Hay hoteles de un tamaño tan importante que por número de trabajadores se situarían en la categoría de mediana o gran empresa, por lo que tienen más capacidad de organizarse, tienen comités de empresa, hay una cultura sindical importante. Eso es positivo y marcha una diferencia con restauración. Lo que hay que elogiar de las asociaciones de ocio nocturno y de bares y restaurantes es que comienzan a ser conscientes de que también tienen que trabajar con los sindicatos y que no son un elemento extraño a su empresa, sino que incluso les pueden ayudar. Eso se empezó a ver con la covid, cuando se hicieron tantas mesas de diálogo, y ambas partes colaboraron mucho a la hora de tomar decisiones. Comienzan a ser conscientes de que las dos partes aportan mucho, y eso ha facilitado que todo el mundo empiece a cambiar el chip. Cada vez se van a llevar mejor, y esa es la base.

¿La firma del convenio confirma que pese a la inflación las empresas han podido subir sus precios y mejorar sus ingresos?

Han subido los precios y todas las empresas lo reconocen. La rentabilidad no de una forma tan clara porque muchas tienen que asumir préstamos importantes. Ha habido un papel de responsabilidad del tejido empresarial, que ve como los trabajadores se están viendo afectados por la inflación. Es repartir mejor la riqueza.

La reacción de la oposición a la firma del convenio ha sido pedir al Govern que baje impuestos.

El mensaje del PP está totalmente desdibujado. Sólo piden ellos bajar impuestos. Las empresas están tranquilas porque han visto que los impuestos las han sostenido a través de las ayudas que han recibido. Y los trabajadores han comprobado que las políticas que se han hecho, elevando el gasto público, son mejores que reducirlo. El Partido Popular no termina de entenderlo, pero nuestra planificación económica ha funcionado.