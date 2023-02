El conseller de Trabajo, Iago Negueruela, va a ser uno de los responsables de elaborar el programa electoral del PSIB/PSOE para los próximos comicios.

Estamos a pocos meses de unas elecciones autonómicas y municipales. ¿Qué podemos esperar de su partido?

Hemos demostrado que somos un Govern solvente en la gestión de la economía. Y que subir salarios y mejorar la calidad del empleo es más solvente que lo que hacía el PP, que era contratos temporales precarios y bajas retribuciones. La gente es consciente de eso. Y la ilusión de un partido que quiere seguir transformando las islas. Esta sociedad tiene retos y vamos a tomar medidas para afrontarlos. La gestión que hemos hecho se valora, pero también hay que seguir progresando, e incidir más en la calidad del empleo, en la conciliación y en hacer que la gente viva mejor. ¿La alternativa cuál es, un PP que todavía no tiene claro si las mujeres tienen derecho a abortar? Un día dicen una cosa y al siguiente lo contrario sobre un derecho de la mujer. Treinta años después siguen en eso. Siguen diciendo que quieren derogar una reforma laboral que ha generado más empleo de calidad que nunca, sobre todo para mujeres y jóvenes. Todo lo que el PP propone es derogar cosas, es ir hacia atrás. Lo que vamos a decirle a la gente es que con nosotros va a seguir progresando. Tenemos a una líder, Marga Prohens, que ha votado que no en el Congreso a la reforma laboral, que no a que se suban las pensiones, que no al salario mínimo interprofesional.

¿La gran asignatura pendiente de este Govern es facilitar el acceso a la vivienda?

Es un gran reto para nuestras islas. Nosotros llegamos en un momento en el que la política anterior había sido la de decrecer en vivienda pública, y no se hacen de un día para otro. Un solar que había para hacer VPO acabó siendo un hotel, porque el PP se desentendió del problema, porque considera que en algunas zonas de las ciudades la gente trabajadora no puede vivir, y tienen que venir turistas. En Eivissa, amenazan con impugnar la cesión de un solar que ha hecho el Ayuntamiento al Govern para edificar vivienda pública. Claro que es un reto, pero para afrontarlos hay que planificar. Por eso hemos proyectado más VPO que nunca, aunque eso no da una solución de un día para otro. Los resultados en materia de vivienda no son inmediatos y se necesita continuidad. Este Govern ha impulsado que Son Busquets se convierta en viviendas. Hemos obligado a sacar al mercado inmuebles de grandes tenedores. Somos los que han apostado por la prohibición del alquiler vacacional en sitios como Palma, ahora ratificada por el Tribunal Supremo.

¿Todas las Administraciones gobernadas por el PSOE con sus socios han estado a la altura del Govern? Pienso en el ayuntamiento de Palma.

Sí. Tenemos una presidenta, Francina Armengol, que es un referente a nivel nacional, es una figura política de las que no aparece tantas en cada momento, y para nosotros es una tremenda suerte. El resto de Administraciones han gestionado una situación complejísima y lo han hecho de forma positiva. El ayuntamiento de Palma ha adoptado medidas para frenar el alquiler turístico, se ha puesto en marcha la transformación del Paseo Marítimo que va a cambiar la fisonomía de la ciudad, se ha dado la cesión de locales para hacer VPO, este año ha garantizado la gratuidad de la EMT, y su colaboración a través de Palma Activa para impulsar el empleo ha sido total.

¿Si Pedro Sánchez repite se ve dando el salto a Madrid?

A mí me gusta trabajar en equipo. Yo estoy muy cómodo trabajando con Francina y me siento orgulloso de formar parte de su círculo más cercano. Vivo en Balears desde hace más de 14 años, cada vez hablo mejor el catalán y me siendo bien en un Govern en el que puedo desarrollar las políticas en las que creo. Ahora mi prioridad es conseguir que sigamos cuatro años más.