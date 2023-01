José Luis García, secretario general de CCOO-Balears: «El fallo de Iago Negueruela ha podido generar incendios en cadena»

El secretario general de CCOO en las islas, José Luis García, no ha ocultado su indignación por la exclusión de su sindicato del preacuerdo en torno al convenio de Hostelería y ha participado en los contactos con la patronal y la conselleria de Trabajo para poder sumarse a esa negociación.

Desde UGT y desde el Govern se afirma que CCOO sí participó en los contactos que se estuvieron manteniendo para alcanzar un acuerdo sobre el convenio de Hostelería. ¿Qué sucedió para que su sindicato se desmarcara del preacuerdo?

Se falló en el tramo final. A CCOO se nos sondea, más que participar en la negociación, porque nosotros no habíamos ni siquiera hablado con UGT para fijar una plataforma reivindicativa unitaria. Se nos sondea desde el Govern, que estaba interesado en generar un marco de negociación, para conocer nuestras posturas. El fallo se produce en la última reunión, a la que nosotros deberíamos de habernos incorporado desde el minuto uno, y además se quiso cerrar este tema con una precipitación que no nos parecía correcta. No se nos dejaba margen para sondear e informar a nuestras bases. Pero además, se nos llamó el viernes por la tarde cuando ya había una serie de acuerdos consumados. Nosotros no estábamos en disposición de aceptar eso.

¿Dónde está el origen del fallo?

El conseller de Trabajo, Iago Negueruela, ha pedido disculpas. Ha reconocido que se equivocó en las formas porque con esa actuación era muy difícil que CCOO pudiera estar. Con la postura que tuvo UGT solo puedo especular, porque no sé si dijeron algo sobre si debíamos de estar o no en esa negociación. Lo que quizás hubiera estado bien es que UGT hubiera insistido en que CCOO debía de participar también, pero realmente no sé lo que dijeron.

¿Qué pretende introducir CCOO en el convenio que no esté claramente contemplado e el preacuerdo?

Para nosotros en ese convenio hay tres patas fundamentales. Una es una subida salarial importante. La segunda es dar solución a la medición de las cargas de trabajo, algo que hace mucho tiempo que venimos diciendo y que empujamos para que se metiera en la ley turística. Las condiciones de trabajo de la gente son prioritarias para nosotros porque hay un exceso de cargas de trabajo. La tercera pata es la cualificación de los trabajadores, que es estratégica para el sector. El futuro pasa por ahí. Tiene que existir un reconocimiento de la experiencia laboral y hay capacidad para hacerlo.

El preacuerdo negociado por UGT contempla una subida salarial del 5% para este año y del 3,3% en 2024, que desde CCOO se ha calificado de «aceptable». ¿Sólo aceptable?

Es una buena subida salarial, pero nos preocupa la cláusula de revisión en un escenario de inflación, aunque parece que se está moderando. Nos hubiese gustado poder incidir más en esa cláusula.

¿Su negativa a aceptar el preacuerdo ha puesto en riesgo esa mejora salarial?

Lo que queríamos era un nuevo marco de negociación, en el que se podía haber pactado ese mismo incremento. No tendría que haber ningún problema.

¿Tras la reunión del lunes con los hoteleros ve predisposición a que sus demandas sean atendidas?

No son peticiones descabelladas, y el tema de la formación ellos deben de verlo como algo necesario. Tampoco debe de ser un problema la medición de las cargas de trabajo, porque llevamos tiempo trabajando en ello, y debe de estar en el convenio.

¿Cómo quedan las relaciones con UGT? Su sindicato les ha calificado estos días como «muleta del PSOE».

Como confederaciones no tiene que haber ningún problema, porque la negociación colectiva la llevan las asociaciones sectoriales. Hay ciertas tensiones que tenemos que rebajar y deberíamos acordar unas reglas básicas de convivencia. Por ejemplo, cuando exista una mediación del Govern, deberíamos acordar que los dos sindicatos tienen que estar presentes siempre.

¿Tiene previsto mantener reuniones con el secretario general de UGT en las islas, Lorenzo Navarro, para pactar esas reglas de juego?

Claro que sí. Tengo una buena relación con él y hemos de abordar la forma de rebajar las tensiones sectoriales.

¿Y cómo quedan las relaciones con el Govern y con el conseller Iago Negueruela?

Las relaciones de CCOO con el conseller tienen que ser buenas, y trabajaremos para que lo sean. Hemos tenido un problema serio, que podría haber generado mucho más desencuentro con el Govern, pero se ha reconducido. Queremos una buena relación con la conselleria de Trabajo. Pero cuando algo no se hace bien, pueden saltar por los aires otras muchas cosas. Ha sido un momento muy complicado que podría haber generado otros incendios en cadena, como se ha visto en otros sectores. No hemos perdido la confianza en Iago Negueruela, pero tenemos que mejorar para que algunas cosas no vuelvan a ocurrir.

Situación del sindicato

Cambiemos de tema. CCOO no ha alcanzado el 10% de representatividad en las elecciones de Educación balear aunque se incorpora por su peso estatal. ¿Es justo?

Entramos por ley. Como sindicato más representativo en España podemos estar en todos los ámbitos. Nos corresponde. Es cierto que hemos tenido un mal resultado en Educación y tenemos que analizar por qué ha pasado. Para CCOO todo lo que es el sector público resulta importantísimo. Hay un aumento de los sindicatos corporativos y los de clase lo tenemos más complicado. Vamos a estudiar cómo recuperar estos espacios.

Una sentencia declara ilegal el despido por parte de CCOO de uno de sus trabajadores. ¿Se ha dado un mal ejemplo?

No. Hicimos lo que consideramos que era mejor para proteger al sindicato. Fue por un tema muy delicado. Hay otra sentencia en primera instancia que nos da la razón. Luego el Tribunal Superior ha decidido lo contrario y lo acatamos.