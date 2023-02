La propuesta de construir vivienda pública a partir de contenedores de mercancías solo convence a Més per Mallorca y Unidas Podemos. El PSIB, socio mayoritario, descarta esta idea y asegura que "no es el modelo del Govern". La portavoz adjunta de los socialistas, Silvia Cano, afirma que el Ejecutivo apuesta por la creación de vivienda publica "de forma más estable" y añade que fue una opinión personal de la regidora de Urbanismo de Cort, Neus Truyol: "Todo se puede estudiar, pero, a día de hoy no ha salido en ninguna conferencia política ni en ningún programa del PSOE".

Desde Podemos reivindican que la propuesta está teniendo una buena acogida en ciudades como Barcelona y están abiertos a que se debata en el ayuntamiento porque da una solución por ejemplo a las personas sin hogar y en riesgo de exclusión social: "Es una alternativa habitacional temporal". La portavoz parlamentaria, Esperança Sans, expresa que la propuesta está sobre la mesa como una posible solución a la falta de vivienda: "Son edificios que están muy bien en términos de eficiencia energética y cuentan con todas las comodidades". Por su lado Més per Mallorca explica que hay una valoración "positiva" desde el departamento que dirige Neus Truyol por la experiencia de Barcelona, aunque el portavoz parlamentario de los ecosoberanistas, Josep Ferrà, descarta que exista algún proyecto a corto o largo plazo en este sentido: "Puede ser una medida complementaria, pero evidentemente no para resolver el problema de la vivienda". Además detalla que esta medida ya la están llevando a cabo países del norte de Europa: "No son contenedores en los que pones dos ventanas y dos macetas y ya está. Siempre cumplen la normativa actual y los requisitos de habitabilidad, confortabilidad o aislamiento".