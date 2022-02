Centenares de negacionistas de la pandemia y críticos contra la vacunación han iniciado este sábado una manifestación de protesta por las calles de Palma bajo el lema ‘Stop abuso político sanitario, basta ya. Certificado covid inconstitucional’,

La protesta ha sido convocada, como en anteriores ocasiones, por la plataforma Baleares Acción y ha empezado en el paseo marítimo desde donde se ha dirigido al Parc de la Mar, donde se hará un picnic.

El perfil de los manifestantes es muy heterogéneo, desde familias con niños a personas mayores, pasando por jóvenes y parejas de mediana edad. Todos ellos han iniciado el recorrido al grito de “libertad”.

Entre las pancartas que llevaban, se leen los siguientes lemas: ‘Este abuso no se puede mantener’, ‘el 29 d enero nos manifestamos en Palma miles de personas sin mascarilla no distancia y los contagios se han reducido, el circovid se cae’. Otro mensaje atacaba las campañas de inmunización: ‘No son vacunas, no son seguras, no son necesarias, STOP inoculación experimental’.