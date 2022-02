El pasaporte covid surgió el 1 de junio de 2021 con el objetivo inicial de facilitar la movilidad de las personas entre los países miembros de la Unión Europea; sin embargo, pronto se convirtió en un requisito indispensable para acceder a lugares cerrados y, en algunos casos, incluso para trabajar, como ocurre en Italia. En la Baleares, el certificado covid, obligatorio para entrar en espacios públicos cerrados como bares, restaurantes o cines, entre otros, ha sido prorrogado por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) hasta el 28 de febrero.

El certificado covid es un código QR que certifica que la persona que lo posee tiene la pauta completa de vacunación, que ha pasado el coronavirus o que se ha sometido a una prueba PCR con resultado negativo en las últimas horas. En el pasaporte aparece reflejada toda la información relativa a la vacunación del titular de ese documento: fecha en que se obtuvo la pauta completa, e incluso qué vacuna se le inoculó.

La duda surge ahora con las terceras dosis de la vacuna del covid, que se inyectan masivamente a la población como refuerzo contra el virus.

Terceras dosis y certificado covid

El pasaporte covid tiene caducidad. Desde finales de año, la UE determinó que el certificado que acredita la vacunación pierde vigencia a los nueve meses de recibir la última vacuna (seis meses desde que se recibió la última dosis pero con un margen de tres para poder vacunarse en caso de que no se haya recibido aún el antídoto).

Esto no significa otra cosa que, vista la necesidad de recibir la tercera dosis para tener una protección óptima frente al virus, es necesario estar vacunado con la dosis de refuerzo para poder tener al día el certificado covid.

Qué pasará después, si finalmente se determina que es necesaria una cuarta dosis (para algunos grupos de población ya está claro que será imprescindible), es algo que aún se desconoce, aunque el sentido común determina que, si no es obligatoria esa cuarta dosis, tampoco será exigida en el pasaporte covid. No obstante, este extremo aún no ha sido aclarado por la Unión Europea.

Así que, de momento, para tener el pasaporte covid en regla y que sea válido, será obligatorio recibir la tercera dosis de la vacuna del covid.