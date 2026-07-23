Los paisajes y los vinos de la Mallorca esencial
Visitar las bodegas de la Denominación de Origen Pla i Llevant de Mallorca, una experiencia que ensalza la tradición, la gastronomía y el producto local
Lejos del bullicio de la costa y el trasiego urbano, late una Mallorca que respira al ritmo de las estaciones y que destila autenticidad, historia y patrimonio. Y es que todavía existen lugares en la isla en los que la tierra da espléndidos frutos, devolviendo así todo el esfuerzo, la dedicación y la pasión de quienes se dedican a ella en cuerpo y alma.
El vino y la viña, un vínculo de siglos con la isla
Esa Mallorca se desarrolla siguiendo su propio calendario y conocerla es tocar una realidad compleja y llena de matices conformada por el sabor de sus productos y una tradición de siglos.
La actividad vitivinícola es milenaria en la isla y forma parte de su idiosincracia. Acercarse a este legado vivo y en constante evolución abre la puerta a un conocimiento genuino del territorio y de las personas que lo habitan.
En el interior de Mallorca: tradición y sabor
La Denominación de Origen Pla i Llevant de Mallorca forma parte del corazón agrícola de la isla. Situada en el centro y el este, abarca 19 municipios, cuenta con doce bodegas inscritas, 85 viticultores y más de 500 hectáreas de viñedo. Paisaje, cultura, historia y etnografía tejen la personalidad de estas comarcas donde la agricultura sigue siendo motor económico y guardiana de una manera de entender el mundo.
En este contexto el vino se transforma en un vehículo en el que transitar una geografía donde aroma y sabor hablan de historia, de territorio y de una pasión que pervive generación tras generación.
La experiencia de visitar la DO Pla i Llevant de Mallorca
Visitar las bodegas que conforman la DO Pla i Llevant de Mallorca es una excusa perfecta para conocer pueblos y enclaves modelados por el cultivo de la viña y por una manera de entender la viticultura. Una oportunidad de saber cómo son las personas que hacen posible el pequeño milagro del vino: cosecha tras cosecha, vendimia tras vendimia; siglo tras siglo. Así es como la tierra, el clima mediterráneo y el trabajo han ido dando forma al paisaje.
Acercarse al producto local se convierte en una parte relevante de la experiencia. Los vinos de la DO Pla i Llevant acompañan el colorido bullicio de los mercados locales, la cuidada propuesta gastronómica de restaurantes y la riqueza del recetario tradicional. Sabores y aromas que definen Mallorca, que se complementan y se potencian.
El producto local que sabe a Mallorca
Elegir producto local se convierte de este modo en un acto consciente y sostenible que habla del respeto y de la curiosidad por conocer de una manera profunda la isla. Se valora el esfuerzo que supone mantener la actividad agrícola, que se traduce en la conservación del paisaje, de las variedades autóctonas y de algo tan intangible y valioso como la cultura y la idiosincracia.
Visitar las bodegas de la DO Pla i Llevant es disfrutar sin prisas del paisaje agrícola, conocer su historia y su patrimonio etnológico. Tradición culinaria y vinícola se comparten con familia y amigos. El vino acompaña y potencia la intensidad de la experiencia, la certeza de que solo en el interior de Mallorca podrían conjugarse todos esos elementos.
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