Juzgan a la nuera de la Paca por intentar introducir cuatro kilos de cocaína en Son Banya

La Audiencia Provincial de Palma tiene previsto celebrar hoy el juicio contra Pilar M.M., nuera de Francisca Cortes Picazo, la Paca, que se enfrenta a una petición de dieciséis años y medio de prisión por un alijo de cuatro kilos de cocaína que presuntamente intentaba introducir en noviembre de 2024 en el poblado de Son Banya para abastecir a distintos clanes de narcos. La mujer está acusada también del delito de atentado porque antes de ser arrestada intentó huir y embistió con su coche contra cuatro vehículos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que sufrieron grandes daños. Junto a ella se sentarán en el banquillo de los acusados cinco hombres, que presuntamente se encargaban de traer la droga desde la península y de vender una parte en Mallorca.

Los hechos por los que será juzgada hoy Pilar M.M., de 48 años, ocurrieron en 2024. Según recoge el escrito de la Fiscalía, la mujer del Ico y nuera de la Paca tenía numerosos contactos entre los clanes de narcotraficantes del poblado de Son Banya, lo que le permitía gestionar la venta de grandes partidas de cocaína que eran introducidas en la isla por otras personas. Los investigadores de la Policía Nacional y la Guardia Civil habían confirmado que la mujer, pese a que no ha tenido el carné de conducir, acudía en numerosas ocasiones en coche al poblado, presumiblemente para llevar droga con la que se abastecían distintos puntos de venta.

La mujer estaba sometida a una vigilancia, lo que permitió a los investigadores descubrir que el 1 de noviembre de 2024 recibió la visita en su casa de varias personas, que hoy se sentarán también en el banquillo de los acusados, y que acababan de llegar a la isla desde Valencia y Madrid.

Los agentes se percataron de que los recién llegados le habían entregado una bolsa negra con el anagrama del Real Madrid, y sospecharon que podía contener una importante cantidad de droga.

Embistió a los coches policiales

La mujer se dirigió en coche hacia Son Banya con la bolsa. Durante el trayecto realizó numerosos cambios de dirección y maniobras bruscas, que los investigadores interpretaron como intentos por detectar un posible seguimiento. Al mismo tiempo, otro de los acusados que había salido al mismo tiempo que ella en otro coche pasó varias veces por delante del poblado, presumiblemente para avisarla en caso de ver un control policial.

Finalmente, cuando la mujer se disponía a entrar en Son Banya fue interceptada por varios coches de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Ella trató de escapar y embistió contra cuatro vehículos policiales, que sufrieron daños. Al ser detenida los agentes encontraron que la bolsa negra contenía cuatro kilos de cocaína de gran pureza. En el registro realizado en el domicilio de otro de los sospechosos apareció otro kilo de droga.

La Fiscalía solicita para Pilar M.M. dieciséis años y medio de prisión por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, atentado contra agentes de la autoridad, daños y conducción sin carné.

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Los otros cinco acusados se enfrentan a penas de entre nueve años y medio a diez años y medio. El juicio está previsto que comience hoy en la Audiencia de Palma.