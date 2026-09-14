Muere el joven de 19 años apuñalado en Son Gotleu

El joven de 19 años que había sido hospitalizado en estado crítico tras ser herido con un arma blanca la pasada noche en la calle Indalecio Prieto, en el barrio palmesano de Son Gotleu, ha fallecido en el hospital Son Espases. La Policía Nacional, que se ha hecho cargo de investigar lo sucedido, ha consiguido identificar y detener al sospechoso de apuñalar al joven.

El suceso ha ocurrido sobre las 23.00 horas de la pasada noche y cuando los servicios de emergencias han llegado hasta el herido han encontrado al joven en parada cardiorrespiratoria, con una puñalada en el abdomen, ha informado el 061.

Tras aplicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) avanzada han logrado que el paciente recuperara el pulso y lo han trasladado en estado crítico al Hospital Universitario Son Espases donde ha sido intervenido de urgencia, pero ha fallecido, ha informdo el IB-Salut.

Poco después de la agresión, agentes de la Policía Nacional consiguieron identificar y detener al presunto autor de las puñaladas.

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El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y por el momento se desconocen más detalles de los hechos.