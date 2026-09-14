La Aemet confirma un nuevo cambio de tiempo en Mallorca: vuelven las lluvias y bajan las temperaturas desde el miércoles
La isla mantendrá el ambiente estable y las temperaturas al alza hasta el martes
La semana comienza en Mallorca con sol y temperaturas al alza, pero la situación meteorológica cambiará a partir del miércoles. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un aumento de la nubosidad, posibilidad de algunos chubascos aislados y un descenso progresivo de las temperaturas máximas durante la segunda mitad de la semana.
El giro llegará después de dos jornadas marcadas por la estabilidad. Tanto el lunes como el martes predominarán los cielos poco nubosos, con viento en general flojo y temperaturas que tenderán a subir.
Lunes: sol y ligero ascenso de las temperaturas
El lunes en Mallorca dejará un cielo poco nuboso o despejado durante prácticamente toda la jornada.
Según la previsión de la Aemet, las temperaturas nocturnas registrarán pocos cambios, mientras que las diurnas subirán ligeramente. El viento será flojo y variable, acompañado por las habituales brisas costeras.
La situación en la isla encaja con el escenario de estabilidad previsto para buena parte de España, bajo el dominio de las altas presiones y sin precipitaciones significativas.
El martes, el día más estable antes del cambio
La estabilidad continuará el martes, cuando se espera un cielo poco nuboso en Mallorca, aunque podrán aparecer algunos intervalos de nubes altas.
Las temperaturas seguirán su tendencia ascendente. El viento soplará en general flojo del oeste y suroeste, de nuevo con brisas en las zonas costeras.
Será, por tanto, otra jornada con pocas complicaciones antes de que la llegada de aire frío en altura modifique el escenario.
El cambio comienza el miércoles: más nubes y posibilidad de chubascos
El miércoles, una vaguada con aire frío en altura atravesará la Península y Baleares provocando un nuevo cambio de tiempo.Pese a que el día arrancará con cielos prácticamente despejados, la nubosidad irá aumentando durante la tarde hasta dejar intervalos nubosos., que podrían dejar algún chubaco aislado en varios puntos de las islas.
Las temperaturas máximas sufrirán un descenso y no subirán de los 30 grados.
El viento, inicialmente flojo y de componente oeste, aumentará durante el día hasta soplar entre flojo y moderado del norte y nordeste. En Mallorca seguirán produciéndose brisas costeras.
Jueves: más nubosidad y nuevas probabilidades de lluvia
La inestabilidad se mantendrá el jueves en Mallorca. Se esperan intervalos nubosos con probabilidad de algún chubasco aislado.
La temperaturas seguirán bajando. De este modo, durante el día apenas se superarán los 28 grados. Las temperaturas nocturnas registrarán pocos cambios o incluso un ligero ascenso, pero las máximas bajarán.
El viento soplará entre flojo y moderado del norte y nordeste y tenderá a perder intensidad por la tarde, cuando pasará a ser flojo del sureste.
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