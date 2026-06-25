El vino que define el verano en Mallorca

Mallorca ya está inmersa en el verano, la estación del año que mejor define la esencia mediterránea. Los días de sol, los atardeceres junto al mar y las noches al aire libre, forman parte de esa agradable rutina que invita a la desconexión y al deleite de los sentidos en buena compañía. Son los instantes que componen el relato de un verano perfecto en el que el sabor de la tierra ocupa un lugar destacado.

Blancos y rosados de la DO Pla i Llevant son ideales para disfrutar en verano. / .

Cada uno de los días que componen estos meses merecen un brindis y una celebración en la que el producto local se coloca en el centro. Los vinos blancos y rosados de la DO Pla i Llevant de Mallorca, con toda su frescura y sabor, se perfilan como la opción ideal, casi única, para acompañar momentos, realzar propuestas gastronómicas, significar la esencia de la isla y configurar las experiencias que merece la pena disfrutar y recordar.

El Embat, viento de origen marino, refresca, humedece y saliniza las viñas. / DO Pla i Llevant de Mallorca

El mar y la DO Pla i Llevant

Las viñas crecen casi a nivel del mar, acunadas por la brisa del Mediterráneo que les confiere personalidad propia. En los meses más cálidos el Embat, viento de origen marino, refresca, humedece y saliniza los frutos que más tarde configurarán unos vinos únicos cuyas caractereísticas transitan lejos de los sabores más estandarizados.

Cada botella contiene la expresión del carácter mallorquín, la particularidad del territorio. La autenticidad y la identidad definen la esencia de los blancos y rosados que nacen en este entorno concreto, único y especial. Sabores entrañables que se paladean con productos de la tierra como arroces, pescados y mariscos, hortalizas recolectadas en el momento justo y cocinadas con la sabiduría de generaciones. Bocados del Mediterráneo que crecen en sabor y matices junto a una copa de vino blanco o rosado, una elección perfecta para los días de calor y las noches veraniegas.

Cada botella de vina de la DO Pla i LLevant de Mallorca contiene la expresión del carácter mallorquín, la particularidad del territorio. / .

El vino que nos habla de Mallorca

Mallorca es la tierra y es el mar que la atempera, pero sobre todo es la gente que generación tras generación ha ido extrayendo de sus campos los productos que mejor hablan de la isla. Los paisajes del Pla i Llevant de Mallorcanos remiten a sabores únicos, de frutos madurados al sol; de esfuerzo diario para mantener la tradición y trascenderla; de vinos elaborados con pasión y con alma. Elegirlos es apostar por lo propio, por lo que sostiene y define la esencia de Mallorca

Cada botella descorchada convierte en singular cualquier momento cotidiano. Celebrar y compartir adquieren una mayor dimensión cuando el sabor del vino se convierte en el hilo conductor de la experiencia.

Relajarse en una fresca terraza de verano, contemplar el atardecer, reunirse con familia y amigos, regalar una cena íntima o compartir una comida frente al mar adquieren una nueva dimensión si los acompañamos de la frescura, el aroma y el carácter único de los rosados y blancos de la DO Pla i Llevant de Mallorca.