Gran participació en la II edició del Concurs de tast de vins per parelles de la DO Pla i Llevant
La iniciativa que té com a objectiu fomentar la cultura del vi d’una manera participativa, lúdica i formativa
Albert Dols i Pere Crepí han aconseguit revalidar el títol després d'haver-se proclamat també guanyadors de la primera edició
La Denominació d’Origen Pla i Llevant va celebrar el 4 de juny amb gran satisfacció la II edició del Concurs de tast de vins per parelles, una iniciativa que té com a objectiu fomentar la cultura del vi d’una manera participativa, lúdica i formativa.
L’activitat va tenir lloc a la Sala Gran del Pati de les Dones de la Misericòrdia de Palma i va comptar amb la participació d’11 parelles, que es varen enfrontar al repte de tastar a cegues una selecció de vins elaborats pels cellers de la DO Pla i Llevant. Entre les mostres hi havia vins monovarietals de Callet, Giró Ros, Fogoneu, Gorgollassa, Cabernet Sauvignon, Chardonnay i Moscatell, així com diversos cupatges, oferint una mostra representativa de la diversitat de varietats i estils presents dins la denominació d’origen.
Durant el concurs, les parelles participants varen haver d’analitzar les característiques organolèptiques de cada vi i identificar aspectes relacionats amb les varietats emprades, els processos d’elaboració i altres elements tècnics vinculats a cada mostra.
El jurat va estar format per Pilar Oliver, Andreu Oliver, Tòfol Reus i Sergio Pereda, professionals vinculats al món del vi que varen ser els encarregats d’avaluar les respostes i determinar la classificació final. Des de la DO Pla i Llevant volem agrair la seva implicació, professionalitat i disponibilitat.
El nivell de les parelles participants va ser molt elevat i la classificació final va quedar de la següent manera:
Primer premi: Albert Dols i Pere Crepí
Segon premi: Sandra Seguí i Toni Pep Alzamora
Tercer premi: Rafel Juan Orell i Xavier Torres
Cal destacar que Albert Dols i Pere Crepí han aconseguit revalidar el títol després d'haver-se proclamat també guanyadors de la primera edició del concurs, una fita que posa de manifest el seu gran coneixement del món del vi i la seva habilitat com a tastadors.
A més dels premis corresponents als tres primers classificats, totes les persones participants varen rebre un obsequi consistent en una visita a un dels cellers de la DO Pla i Llevant, amb l’objectiu de continuar aprofundint en el coneixement dels vins i del territori.
Des de la Denominació d’Origen Pla i Llevant valoram molt positivament la resposta obtinguda en aquesta segona edició, que consolida el concurs com una activitat de referència per als aficionats al món del vi. La participació, l’interès demostrat pels concursants i el bon ambient viscut durant tota la jornada ens animen a continuar impulsant iniciatives que contribueixin a divulgar la cultura vitivinícola de Mallorca i a posar en valor les varietats i els vins emparats per la denominació d’origen.
Aquest concurs està organitzat per la Denominació d’Origen Pla i Llevant i compta amb la col·laboració i suport del Consell de Mallorca, el patrocini de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern de les Illes Balears i el cofinançament de la Unió Europea.
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