Xisca Armero: «El vino es cultura, historia, tierra y personas»

¿Qué destacaría de la Denominación de Origen (DO) Pla i Llevant de Mallorca?

La DO Pla i Llevant de Mallorca está constituida por 12 bodegas y 85 viticultores, fue fundada en 1999 y abarca un territorio de 19 municipios, haciendo frontera con la DO de Binissalem. Su función es regular, certificar y amparar que los vinos que se producen cumplen con unos determinados requisitos. La DO determina los productos que puedes utilizar, las variedades de uva, las prácticas de cultivo y los trabajos en la bodega. El vino pasa por un control de calidad tanto organoléptico com físico y químico para garantizar que cumple con los estándares de calidad.

¿Cómo son sus vinos?

Son unos vinos con un cariz muy mineral, bastante mediterráneos e influenciados por el Embat. Aunque hay zonas diferenciadas, casi todo el suelo es de ‘call vermell’, lo que les confiere una tipicidad que no se encuentra en otras regiones

¿En qué momento se encuentra la DO Pla i Llevant de Mallorca?

Estamos en un momento dulce. Las doce bodegas que forman la DO están comprometidas con la producción de vinos de alta calidad. Intentamos avanzarnos a los retos, como el cambio climático, para subsanarlos y seguir elaborando con la misma calidad. Estamos llevando a cabo un importante trabajo de comunicación y difusión para que el consumidor conozca a las personas que están detrás del producto. Hay que entender que el vino es cultura, historia, tierra y personas.

¿De qué manera están dando a conocer sus vinos y bodegas?

Estamos realizando cursos y jornadas impartidas por enólogos de la DOo por sumilleres que conocen nuestros vinos. Las temáticas son variadas: desde técnicas de cata a explicar el proceso de elaboración del vino blanco, o los maridajes, entre otras. Además, anualmente, presentamos los vinos que se comercializarán ese año. Es un acto abierto al público en el que tienen la oportunidad de conocer nuestros caldos y hablar con los bodegueros. Estas acciones se han convertido en un excelente canal para llegar al consumidor, poner en valor el producto y explicar qué hay detrás. La idea es, en el futuro, hacer más eventos.

«Los vinos mallorquines son caros». Ésta es una frase que se repite con frecuencia. ¿Cree que lo son?

No, los vinos mallorquines no son caros. Hay que tener en cuenta que la vitivinicultura de la isla es muy diferente a la que pueda haber en La Rioja o La Mancha con cientos y cientos de hectáreas de cultivo. La diferencia en costes es abismal y a ello hay que sumar la insularidad. Los vinos de pequeños territorios aportan un plus de calidad. La vendimia se realiza a mano, los procesos son más respetuosos. Las producciones son pequeñas , están más controladas y tienen una alta calidad.

La cultura del vino se ha convertido en un reclamo turístico y se está promocionando a nivel institucional. ¿Cómo lo valora?

Vamos de la mano con la Conselleria y el Consell. Están realizando una labor muy importante para promocionar el producto local. Es un trabajo que no se tiene que dejar de lado; ha de ser continuo y diario. El enoturismo está creciendo y es importante seguir apostando por ello, no solamente enfocado a la gente de fuera. También queremos que la gente de aquí nos conozca.

¿Cómo esperan que sea la vendimia de este año?

Con las lluvias de este año, las viñas están preciosas. Si el tiempo nos respeta, en cuestión de cantidad, será un año muy bueno. En calidad, creo que será igual o mejor que el año anterior.