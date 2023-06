Benvingut @pauisernmaza

!!!!!!!! El base català aposta per el projecte del Fibwi Palma i firma per dos anys amb nosaltres!



Jugador amb minuts a LEB Or aquesta temporada amb el @basquetcoruna ha jugat al @BasketXiria i ha estat un dels jugadors més destacats. #Tútambéjugues pic.twitter.com/7dXrebFtbs