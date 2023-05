Mallorca Live Festival ha publicado en sus redes sociales una oferta especial para los residentes de Calvià. Los vecinos del municipio podrán comprar sus entradas para el festival con un 40% de descuento. En caso de ya haber comprado los tickets, se les devolverá el importe de la compra anterior.

Esta sexta edición tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de mayo en el Antiguo Aquapark de Calvià. The Kooks, Vetusta Morla, Black Eyed Peas, Quevedo, The Chemical Brothers, Viva Suecia, Second y Bad Gyal son algunos de los artistas que pasarán por los distintos escenarios a lo largo de esas tres jornadas.

Habrá un total de 5 escenarios: Escenario 1- Estrella Damm; Escenario 2 - Innside by Meliá; Escenario 3 - Endesa (patrocinador sostenible del festival); Escenario 4 - Baleària y Escenario 5 - Radio 3.

El RCD Mallorca y Mallorca Live Festival han establecido un acuerdo logístico para que Son Moix sea el punto de salida y llegada de los buses lanzadera en Palma. La entrega de pulseras estará habilitada los días 18, 19 y 20 de mayo de las 16h a las 23h en las taquillas del club mallorquinista.

También se ha presentado un plan de movilidad para la Part Forana. Aquí puedes consultar los horarios de salidas desde los diferentes municipios: