Mallorca Live Festival ha anunciado este jueves los horarios de su sexta edición, que tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de mayo en el Antiguo Aquapark de Calvià. The Kooks, Vetusta Morla, Black Eyed Peas, Quevedo, The Chemical Brothers, Viva Suecia, Second y Bad Gyal son algunos de los artistas que pasarán por los distintos escenarios a lo largo de esas tres jornadas.

Habrá un total de 5 escenarios: Escenario 1- Estrella Damm; Escenario 2 - Innside by Meliá; Escenario 3 - Endesa (patrocinador sostenible del festival); Escenario 4 - Baleària y Escenario 5 - Radio 3. En esta edición, Mallorca Live Festival se ha aliado con los Premios de la Música Independiente (MIN), que se celebrarán por primera vez en Palma el miércoles 17 de mayo y ambos eventos convertirán a la isla en el epicentro de la música nacional e internacional durante esa semana. Los horarios del jueves son: Los horarios del viernes son: Los horarios del sábado son: