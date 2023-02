Durante las últimas semanas, el debate sobre el veganismo se ha intensificado tras hacerse viral la indignación de una madre vegana que se negó a disfrazar a su hija de pescadora por Carnaval porque iba "en contra de sus principios".

Rocío Cano, que se la conoce en redes sociales como @veganaynormal, comparte vídeos en su cuenta de TikTok hablando sobre las dificultades que encuentra en la crianza de su hija en el veganismo, como fue el caso del disfraz de pescadora o, en este caso, cuando se trata de fiestas de cumpleaños de otros niños.

En una de sus últimas publicaciones ha explicado que su hija Antía, de 7 años, "probó la carne por primera y última vez por error y casi muere del asco". Según cuenta, invitaron a su hija a una fiesta de cumpleaños y la madre de la homenajeada preparó "una bandeja con sándwiches vegetales y cosas veganas" para Antía.

Sin embargo, la madre de la cumpleañera, al preparar la comida para la niña vegana, se equivocó y puso por error un sándwich de paté: "Se llevó un sándwich a la boca y se quedó blanca, le empezaron a dar arcadas", explica Rocío. "Ese paté es asqueroso hasta para mí, que no lo tomaba ni de pequeña. Imaginaros una niña que jamás ha consumido carne", continuó.

Hoy en "Dramas veganos": el sandwich de paté. pic.twitter.com/CCucVpqZDR — Yasujiro Oficial (@YasujiroOficial) 13 de febrero de 2023

Aunque Antía no llegó a tragárselo, "empezó a vomitar", explica @veganaynorma, "le dio un asco horrible a la pobre, empezó a llorar", añade. "Se ha quedado traumatizada", sigue la madre vegana, que ha detallado que, a partir de ese día, su hija se asegura de que todo lo que se lleva a la boca es 100% vegetal para que no le vuelva a pasar "porque no olvida".

La usuaria insiste en que no está adoctrinando a su hija en el veganismo y que simplemente "hay ciertas cosas que ella no considera alimento".

@veganaynormal cierra sus cuentas de redes sociales

Rocío Cano, @veganaynormal en las redes sociales, ha decidido poner privadas sus cuentas de forma que tan solo los que le siguen pueden ver su contenido. Aunque se desconoce el motivo, esta decisión ha coincidido con la gran polémica que se formó alrededor de su queja por el disfraz de pescadora que el colegio le obligaba a ponerle a su hija.

En el momento de buscarla en TikTok o en Instagram, a diferencia de lo que ocurría hace unos días, aparecen mensajes de que la cuenta es privada.