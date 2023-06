Las graduaciones de hoy en día son cada vez más impresionantes y los jóvenes dedican mucho tiempo a planificar su atuendo para este día tan especial. Muchas personas eligen sus mejores prendas o incluso se compran algo nuevo para subir al escenario a recibir su diploma.

Hace unos días se viralizó el vídeo de una joven que mostró que había ido a su graduación de segundo de Bachillerato vestida de novia. En él escribió "La que puede, puede. Y el que no, critica".

En su primer video publicado en TikTok sobre su graduación, se ve a la joven caminando por una alfombra roja con su vestido de novia mientras recoge su diploma. El vestido es blanco tiene una cola larga y lleva una corona en la cabeza, con el cabello recogido en una coleta. Acumula más de 5 millones de vissualizaciones, más de 270.000 'me gusta y 4.600 comentarios.

Ante la avalancha de comentarios y preguntas, la joven subió otro vídeo respondiendo algunas de las más frecuentes en otro video: "Para empezar, no se trata ni de una boda, ni de una comunión, ni de un funeral, ni de absolutamente nada. Se trata de mi graduación de segundo de Bachillerato".

"Bueno, para empezar, la graduación se hizo en el recinto del instituto, de ahí que pusieran esas sillas; o sea, no te van a poner las sillas del presidente", explicó al principio. Luego habló sobre su elección de vestido: "El vestido lo elegí yo, lo compré yo y me lo puse porque sí; no para dar el cante, no para hacer ningún tipo de bombo".

Además, quiso enviar un mensaje a aquellos a quienes no les gustó su elección de vestuario: "Preocúpate por tu vestido de graduación, preocúpate por ti y no por mí porque a mí mi vestido me ha encantado". También agradeció a aquellos que le dejaron comentarios positivos: "Ponte lo que quieras, quiérete, siéntete segura de ti misma, que con esas dos cosas básicas vas a lograr todo lo que te propongas".

La elección, sin duda, ha dado lugar a una gran cantidad de comentarios humorísticos por parte de los usuarios. Una usuaria comentó que la chica podría aprovechar el vestido en el futuro: "Pensó en reutilizar el vestido para la boda, así no desperdicias dinero". "Se equivocó de evento", "hay que saber el código de vestimenta en cada ocasión" y "a casarse con el profesor", han sido algunos de los más destacados.