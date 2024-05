El Palma Futsal, a por la segunda Champions

El Palma Futsal quiere volverlo a hacer y lo mejor es que sabe cómo. Si conquistar la UEFA Futsal Champions Leaguela pasada temporada fue algo histórico, lograr una segunda de forma consecutiva roza lo inimaginable. Con más de media plantilla nueva, con numerosos problemas desde la pretemporada, con un rendimiento en la Liga irregular, la realidad es que los mallorquines tienen este domingo ante el Barcelona la posibilidad de ser, otra vez, el mejor equipo de Europa (18 horas/IB3 Televisió/DAZN).

El Karen Demirchyan Arena de Ereván será el escenario de un duelo por el que pocos hubieran apostado hace apenas unas semanas. Pero este grupo que dirige Antonio Vadillo ha demostrado que sabe dar la talla en los momentos importantes. La semifinal del viernes ante el Benfica (4-4) ya queda para siempre en la retina de los aficionados, pero en el ADN de este club, al que tanto alude el director general José Tirado, figura una ambición desmedida, por mucho que los rivales sean gigantes del continente.

Los catalanes infunden respeto, pero eso no hay que confundirlo con miedo. Ambos conjuntos se conocen a la perfección ya que han jugado en tres ocasiones este año, con una victoria para cada uno y un empate resuelto por penaltis a favor del Barça en las semifinales de la Copa de España. El partido será muy difícil porque el rival es el mejor equipo del mundo de los últimos años, acostumbrado a competir en finales y a ganar títulos.

De hecho, le ganó dos de las cinco finales que ha disputado el cuadro balear y en las que se llevó el título liguero y la Supercopa de España de hace dos años, pero los mallorquines tienen claro que si muestran su mejor versión tienen opciones de ganar. Y eso pasa por no cometer errores atrás, ser efectivos en ataque y mantener un nivel de concentración muy elevado. No hay otra. Los de Ciutat deben ser sólidos, solidarios y sacrificados, capaces de cerrar espacios para que el talento de los Pito, Catela y compañía no aparezca.

Las finales se ganan o se pierden en las áreas y es donde los de Vadillo deberán ser infalibles para salir victoriosos del gran reto que tienen por delante. De momento, el historial de los verde pistacho en Europa es inmaculado, sin un solo tachón en los quince partidos que han jugado, aunque también es verdad que de poco sirven los precedentes ante una cita tan decisiva.

El técnico recupera a Bruno Gomes, que regresa tras la sanción que le impidió jugar en las semifinales, pero pierde a Ernesto tras la expulsión frente a los lisboetas. El brasileño se une a la lista de bajas en la que ya están Tayebi y Fabinho. El duelo entre el Palma Futsal y el Barça, que no podrá contar con Sergio González, Dyego ni Yepes, se ha convertido en un clásico en la última década. Ambos han coincidido en todas las competiciones en España y solo quedaba por enfrentarse en Europa. Los de Son Moix han provocado grandes dolores de cabeza a los azulgranas, aunque tienen a su favor las dos finales en las que se vieron las caras, la de la Liga y la Supercopa de España, ambas en 2022.

Este curso se han enfrentado en dos ocasiones en tres partidos que fueron tan igualados que se decidieron por un gol o en los penaltis. Los de Vadillo ganaron 5-4 en Palma en Liga, los de Velasco les devolvieron el golpe por 1-0 en Barcelona, mientras que en la Copa de España en Cartagena el triunfo cayó del lado catalán desde los seis metros tras el empate a uno final.

Esa es otra estadística que tocará romper si se llegara a los penaltis. El Barça ha ganado las cinco tandas que ha disputado frente al Palma Futsal, pero los mallorquines han vencido en todas las que han lanzado en competiciones internacionales, que le han dado una Champions y una Intercontinental. Sin embargo, quiere más.