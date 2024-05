Vadillo: "Nadie contaba con que estuviésemos en otra final de la Champions"

Antonio Vadillo no siente ningún vértigo acerca de los que se juega este domingo en el Demiryan Arena de Ereván. El técnico del Palma Futsal es consciente de que pueden hacer historia si vencen al Barcelona en la final de la UEFA Futsal Champions League (18 horas/IB3 Televisió/DAZN). “Ganar una siempre es muy difícil, imagínate dos seguidas”, ha explicado en la multitudinaria rueda de prensa previa al encuentro celebrada en el pabellón armenio.

El jerezano recuerda de memoria que, en el caso de triunfo, se convertirán en el tercer club en conseguir una hazaña al alcance de muy pocos: “Solo el Playas de Castellón en 2001 y 2002 y Movistar Inter, con Jesús Velasco de entrenador, en 2017 y 2018 lo han hecho, y ahora nosotros tenemos esta posibilidad de hacer algo muy complejo”. “Nadie contaba con que estuviésemos aquí”, ha apuntado con orgullo. Eso sí, el rival es de los que infunde mucho respeto. “En los dos últimos años y medio siempre nos han ganado, a ver si somos capaces de sorprenderles y que la moneda caiga de nuestro favor”, ha deseado.

El entrenador considera que la final no se parecerá a las semifinales de la Copa de España de hace poco más de un mes en Cartagena, en la que los catalanes vencieron en la tanda de penaltis. “Será un partido diferente. Habrá momentos de partidos para los dos equipos. Estos encuentros se deciden por el acierto en las áreas, tenemos claro que nos van a exigir nuestra mejor versión, competir a nuestro máximo nivel e intentar quitarle la pelota al Barça, que es el mejor del mundo en este punto. Te somete mucho y encuentra el espacio para hacerte daño, en lo colectivo e individual. Tenemos que hacer que ellos no estén cómodos y recuperar la pelota lo antes posible”, ha analizado convencido.

El andaluz no cree que el gran esfuerzo del viernes ante el Benfica les vaya a pasar factura. “La mejor recuperación es el estado anímico. Es verdad que ayer realizamos un grandísimo esfuerzo, ni tuvimos muchas rotaciones, pero ganar es un plus de moral. El Barça nos va a exigir muchísimo y nos conocemos bastante. El equipo se va a recuperar bien. Estamos en las puertas de una final y no hay cansancio que valga”, ha subrayado.

Vadillo, que no ha querido dar pistas acerca de si apostará de inicio por Barrón o Luan Müller en la portería, se ha felicitado por el rendimiento del equipo en las tandas de penaltis. “Nuestra sensación ha cambiado porque en mis primeras siete como entrenador las perdimos, pero de las últimas cuatro hemos ganado tres y la que perdimos fue contra el Barcelona. No es una lotería porque hay que saber manejar ese estrés y estar focalizado en lo que tienes que hacer, más allá del trabajo previo que hacemos los equipos”, ha resaltado antes de bromear con su homólogo en el Barcelona, que estaba sentado a su lado. “Que nos deje alguna Champions, que él ya tiene muchas y no va a tener sitio en el salón para ponerlas”, ha finalizado.

Jesús Velasco

Por su parte, Jesús Velasco, técnico del Barcelona, no lo ha dudado cuando ha sido preguntado acerca de cómo espera la final ante el Palma Futsal. “Estos partidos se deciden por situaciones concretas y el que las aprovecha, se lo lleva el que falla menos o el que está más lúcido, eso es lo que va a marcar las diferencias y ahí está la capacidad de concentración y competitividad. El que sea más fiel a su guion tendrá más opciones de llevársela”, ha resaltado.