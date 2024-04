El clásico anuncio de Heineken que en Gran Bretaña se usa para hacer broma sobre el café con bichos de Palma

La noticia de que una joven terminó ingresada ayer por la mañana en la UCI del hospital de Son Llàtzer tras beber un café de máquina que estaba repleto de bichos ha tenido una gran repercusión en la prensa británica y entre los usuarios de redes sociales.

Algunos de estos usuarios británicos han realizado bromas sobre lo sucedido recurriendo a un clásico anuncio de la marca cervecera Heineken realizado en la década de los 80, en que se ironizaba sobre la calidad del agua en Mallorca, que ya por entonces era uno de los principales destinos de los veraneantes británicos.

En el anuncio, aparece un profesor dando clases a una joven sobre cómo pronunciar correctamente el acento inglés estándard. Para ello, le hace repetir la siguiente frase en inglés: “The water in Majorca doesn't taste like what it ought to”. Su traducción en castellano es la siguiente: El agua en Mallorca no sabe como debería.

La joven tiene muchos problemas para pronunciarla correctamente y el profesor se desespera. Finalmente, un ayudante del docente entra al aula y le da una cerveza Heineken a la joven. A partir de ese momento, empieza a pronunciar de forma correcta la frase.

“Heineken refresca las partes que otras cervezas no pueden alcanzar”, es la frase que aparece sobreimpresionada al final del anuncio.

Popular anuncio de los 80

El vídeo marcó a generaciones de británicos, que todavía lo recuerdan como uno de los más divertidos de los ochenta.

A raíz de lo sucedido en el aeropuerto de Palma, algunos usuarios lo han compartido para afirmar que "ya lo decía el anuncio: 'el agua en Mallorca no sabe como debería”.