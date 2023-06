El vídeo grabado en Mallorca se ha viralizado en Twitter y generado numerosos comentarios sobre el catalán en Mallorca y sobre el independentismo. Sucede en la piscina de un hotel de la isla lleno de jóvenes, cuando una chica entra en el recinto en bikini y cubierta con una bandera independentista catalana, que lleva anudada al cuello por uno de sus extremos y cayéndole por la espalda a modo de capa.

La reacción coral de todos sus compañeros, que en esos momentos están en el interior de la piscina, sorprende porque todos se vuelven hacia la chica de la estelada y empiezan a cantarle 'Que viva España', el pasodoble que popularizó Manolo Escobar, aunque en realidad el título del tema es Y viva España y fue compuesto en 1971 por los belgas Leo Caerts (música) y Leo Rozenstraten (letra), que originalmente lo compusieron en flamenco. Aunque en España, la versión de Manolo Escobar es de 1973. Y hoy ese pasodoble se ha convertido en hinmo no oficial de la Selección Española de fútbol desde la Eurocopa de 2008 y el Mundial de 2010.

Una chica lleva una estelada a una piscina en Mallorca y pasa esto: pic.twitter.com/NXKrjNTNkq — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) June 26, 2023

Los comentarios al vídeo son numerosos. Raimundo Clar opina: "Los mallorquines estamos cansados de que se nos meta constantemente en el saco con Cataluña con todo lo de los “Paisos Catalans”, y de que se intente hablar y legislar por nosotros. Es normal que esa sea la reacción, aunque la chica se irá más radicalizada de lo q vino…", señala este usuario de Twitter. Por su parte, Albert DM,replica: "Si porta una bandera anglesa, una italiana o una alemanya, no dirien ni mu. Però als “Atapuercos” de viatge a Mallorca només els molestem els catalans".

Por su parte, Alex considera, también en Twitter: "Y lo mejor de todo, es que muchos de esos chavales votarán por primera vez el 23J y lo harán por vox, a, aunque puede que haya algún pepero entre tanta gente también no digo que no". Herr Rock, después de ver las imágenes, concluye que todo es una broma sin otra intención que la diversión: "Me encanta que sea entre risas por ambas partes. Así debería ser siempre", apunta. Y Willart añade con ironía: "Que buena gente, así da gusto ir a la piscina".