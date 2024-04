El cónsul de Ecuador en Baleares se lía con el catalán

Ecuador votará este domingo, 21 de abril, en una Consulta Popular y Referéndum sobre seguridad, empleo y justicia. Están llamados a las urnas un total de 6.662 ecuatorianos de las islas de los más de 26.000 residentes de ese país, que podrán votar en el Casal de Barri de s'Escorxador de Palma, situado en la calle Emperadriu Eugènia, 4, de 9 a 19 horas.

El cónsul Julio César Lalama, explicó en Diario de Mallorca los pormenores de esta convocatoria electoral, aunque lo que ha provocado un auténtico terremoto han sido sus declaciones sobre el catalán y la integración de los ecuatorianos en Baleares.

«Que el catalán puntúe, desperdicia el talento de muchos ecuatorianos», señaló en respuesta a una de las preguntas que se le plantearon.

Concretamente esta:

-¿Cómo definiría su integración [de los ecuatorianos] en Balears? ¿Han sido siempre bien acogidos?

-Siempre bien acogidos, sí. Es correcta esa palabra. Que han tenido inconvenientes en algún momento, también, decir lo contrario sería faltar a la verdad. Hay diferentes realidades, porque muchos actualmente ya son internacionales españoles, pero otros, aunque lleven más de 20 años aquí, por el motivo que sea, han dejado de lado la posibilidad de sacar la nacionalidad. Cada uno decide qué hacer. En cuanto a la integración, eso lo tiene que decir cada ecuatoriano. Yo podría decir que debido al catalán, puede que muchos hayan perdido oportunidades. Siempre sugiero a las autoridades, aunque sé que este Govern está en ello, que si es tan necesario el catalán, que existan iniciativas para su aprendizaje que no sean duras en lo que respecta a los periodos de ingreso, porque al haber solo dos convocatorias al año, una persona que quiere aplicar en algún puesto, y que tenga los títulos pertinentes, puede no ser considerado por este motivo. Puede que digan que no es obligatorio el catalán, pero al que lo sabe, se le puntúa mejor, y eso es una forma de segregación, de discriminación. Con una imparcialidad en los procesos, el territorio ganaría mucho más, porque se desperdicia talento, a personas que han llegado aquí con unas capacidades increíbles y que se ven relegadas a limpieza, atención a personas mayores o menores.

Las palabras del embajador causaron un gran revuelo en X, antes Twitter, donde decenas de personas criticaron las palabras del embajador, entre ellos numerosos periodistas y políticos.

És que no ha de puntuar, ha de ser requisit — Jesús J. Jurado 💜🔻 (@JesJuradoSegui) April 16, 2024

Tienen tanto "talento" que son incapaces de crear un país próspero y tienen que huir en masa.

Tienen tanto "talento" que son incapaces de aprender una lengua nueva, la de la tierra que les da el trabajo.

Ecuador tiene que "exportar talento" por culpa de gentuza como este consul — l'osservatore marrano (@losservatorano) April 16, 2024

La meua dona és alemanya i va aprendre català en 1 mes. A mi m'ha costat una mica més l'alemany però en 3 mesos a Alemanya ja tenia el B1. A veure si el problema no serà l'idioma i seran ells? — Ramir Guiu (@ramirguiu) April 17, 2024

Algunos le recordaron lo que la Constitución de Ecuador señala sobre los idiomas del país en su artículo 2:

"El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley".