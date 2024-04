Julio César Lalama, cónsul de Ecuador en Baleares: «Que el catalán puntúe, desperdicia el talento de muchos ecuatorianos»

Cónsul de Ecuador en Baleares. (Guayaquil, 1967) Llegó al cargo en 2020 y aunque cauto, admite el momento delicado por el que pasa su país, que intenta «recuperar la calma que debería tener todo Estado». En este contexto, Ecuador votará el domingo, 21 de abril, la Consulta Popular y Referéndum sobre seguridad, empleo y justicia, cuya cita será en Palma en el Casal de Barri de s'Escorxador, situado en la calle Emperadriu, 4, de 9 a 19 horas.

El 21 de abril Ecuador celebrará una Consulta Popular y Referéndum. ¿Qué se votará?

Se abordarán once preguntas, cinco de las cuales corresponden a temas constitucionales. Algunas tienen que ver con asuntos muy específicos, como el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la función de la Policía Nacional al combatir el crimen organizado, la extradición de ecuatorianos, o las formas de trabajo y nuevos contratos laborales. Esas son las preguntas que se definen como de Referéndum, porque tocan a la Constitución. Y las siguientes seis son, por ejemplo, de apoyo a las Fuerzas Armadas en el control de armas, el incremento de las penas de los delitos de terrorismo o relativos a la financiación del terrorismo, o sobre la titularidad de los bienes originados o provenientes de ilícitos o injustificados para que el Estado ecuatoriano pueda hacer uso de ellos.

El proceso incluye seis preguntas sobre seguridad y acción contra el crimen.

Es una mezcla de varias cosas. La que se refiere al apoyo complementario de las Fuerzas Armadas, es porque en la Constitución se dividen sus funciones y las de la Policía. En cuanto a las extradiciones de ecuatorianos, es porque actualmente no se permite. Sobre el reconocimiento de ventaja, es para asegurar a los inversores extranjeros que cuando se haga algún tipo de contrato, inversiones... se respete este tipo de situaciones. Entonces, no son todas las preguntas sobre seguridad en el sentido de narcoterrorismo, o el crimen organizado, sino sobre dar una estabilidad.

Son más de la mitad de las cuestiones sobre esta temática, ¿preocupan mucho en Ecuador las bandas del crimen organizado?

Lo han declarado el presidente y la propia Cancillería. Se están haciendo gestiones para conseguir la cooperación de varios países, y la Comunidad Internacional ha dado su apoyo completamente a este proceso, porque hay que lograr recuperar la calma que debería tener todo Estado.

Daniel Noboa asumió el poder el pasado 23 de noviembre, ¿se ha notado un cambio en el país en este sentido?

Estadísticamente han bajado las referencias de incidentes delictivos, sin embargo hay que hacer mucho más. Se busca que a través de la apertura y la transparencia de lo que se está haciendo, se logren los objetivos de respeto a la vida y tener una calidad de vida acorde a lo que busca cada persona en su desarrollo vital. Eso es lo que esperamos que se logre.

¿En qué medida afecta esta problemática a la población?

Si hubiera crimen organizado a ese nivel, lo que ocurriría es que la capacidad de los ciudadanos para desarrollar su vida o estilo de vida se vería afectada.

¿Y a la población ecuatoriana de Balears? ¿Tiene constancia de su preocupación por la situación?

Ha habido manifestaciones de asociaciones y ha habido declaraciones de la presidenta del Govern al respecto. Sentimos que cada ecuatoriano que se encuentra en este lado del planeta está conectado con la situación del país y siente que debe buscar soluciones, porque tienen familias y esa es su mayor preocupación.

¿Cuántas personas pertenecen a la comunidad ecuatoriana en las islas?

Según el Instituto de Estadística de las Islas Baleares, más de 27.000, pero como suele quedar recogida la punta del iceberg, según nuestros cálculos, entre 32 y 33.000.

¿Cuántos están llamados a las urnas el día 21?

Un total de 6.662. El año pasado eran 6.318. Han aumentado porque el CNE [Consejo Nacional Electoral] hizo un nuevo corte con la actualización de quienes se hubieran registrado bien antes del 8 de enero del 2024.

¿Cómo definiría su integración en Balears? ¿Han sido siempre bien acogidos?

Siempre bien acogidos, sí. Es correcta esa palabra. Que han tenido inconvenientes en algún momento, también, decir lo contrario sería faltar a la verdad. Hay diferentes realidades, porque muchos actualmente ya son internacionales españoles, pero otros, aunque lleven más de 20 años aquí, por el motivo que sea, han dejado de lado la posibilidad de sacar la nacionalidad. Cada uno decide qué hacer. En cuanto a la integración, eso lo tiene que decir cada ecuatoriano. Yo podría decir que debido al catalán, puede que muchos hayan perdido oportunidades. Siempre sugiero a las autoridades, aunque sé que este Govern está en ello, que si es tan necesario el catalán, que existan iniciativas para su aprendizaje que no sean duras en lo que respecta a los periodos de ingreso, porque al haber solo dos convocatorias al año, una persona que quiere aplicar en algún puesto, y que tenga los títulos pertinentes, puede no ser considerado por este motivo. Puede que digan que no es obligatorio el catalán, pero al que lo sabe, se le puntúa mejor, y eso es una forma de segregación, de discriminación. Con una imparcialidad en los procesos, el territorio ganaría mucho más, porque se desperdicia talento, a personas que han llegado aquí con unas capacidades increíbles y que se ven relegadas a limpieza, atención a personas mayores o menores.

Algunas de las preguntas planteadas en esta Consulta y Referéndum ya recibieron una respuesta negativa el año pasado, ¿se prevé un resultado similar?

Es preferible evitar decir resultados, porque puede hacer que las intenciones de voto cambien. Lo único que puedo decir es que se está trabajando mucho para que todo vaya bien ese día, y en Palma tenemos ya todo el material, el espacio en s’Escorxador, el refuerzo de la Policía e incluso voluntarios para ayudar a los votantes.

