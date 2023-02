Cuarenta días antes del Jueves Santo llega el Carnaval, que este año será el 6 de abril, por lo que las fiestas de disfraces comprenderán entre el 16 y el 21 de febrero. Es común que en los colegios se celebre el Carnaval y, aprovechando la fecha, todos los niños se coordinen para disfrazarse del mismo personaje o concepto.

De esta manera, el tutor/a o profesor/a solicita a los padres que compren unos materiales o un disfraz concreto para salir todos juntos, a dar un paseo al rededor del colegio y mostrar sus disfraces e incluso hay otros que hacen desfiles, espectáculos o fiestas dentro del centro.

En esta línea, es posible que algunos padres tengan quejas por distintos motivos, como puede ser el precio de los materiales que hay que adquirir, de la temática o de otros aspectos con los que no están de acuerdo, como es el caso de esta madre que ha anunciado públicamente su indignación por el disfraz que tiene que llevar su hija.

"Estoy absolutamente devastada", comienza diciendo la usuaria @veganaynormal en su video-denuncia que se ha viralizado en TikTok. "Tengo entre ganas de llorar y de quemarlo todo. Estoy hasta las narices de que siempre se nos diga a las personas que criamos en el veganismo que adoctrinamos. Y una mierda", denuncia la madre de Navia, una niña de 8 años cuya clase ha decidido disfrazarse de pescadores, algo que a su madre no le ha hecho ninguna gracia porque son veganos.

A pesar de que le ha dicho a la tutora de su hija que la niña no irá disfrazada de pescadora porque "atenta contra sus principios morales y éticos", la profesora no ha cedido y le ha insistido en que debe ir con el traje que llevarán todos sus compañeros porque, según cuenta madre, la profesora insiste o en que "aunque todos tenemos principios morales y éticos, hay una normativa en la clase".

"Ahora me toca pelearlo. Escalarlo al equipo directivo. Mostrarle el BOE donde indica que no puede discriminar a nadie por sus creencias religiosas, morales o éticas y otra vez a liarla en el cole y estoy harta. Estoy harta de que se nos ningunee y de que no se nos tenga en cuenta nunca", sentencia la usuaria.

El vídeo se ha viralizado llegando a casi un millón de visualizaciones en menos de 24 horas y se ha llenado de comentarios donde varios usuarios han mostrado su apoyo, aunque la mayoría la critican. Además, también se ha difundido en otras redes sociales como Twitter donde muchos usuarios han opinado sobre el tema y hasta Arturo Pérez Reverte ha hablado de ello.