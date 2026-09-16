Mallorca desde otra mirada: un concurso fotográfico premia las imágenes más originales con hasta 200 euros

Mallorca es una sucesión de paisajes de postal, pero también mucho más. La vida de sus pueblos, sus calles, su arquitectura, sus tradiciones, sus habitantes, su fauna, el mar y los pequeños detalles que forman parte de la identidad de la isla ofrecen infinitas posibilidades para quienes buscan una mirada diferente.

Con la intención de reunir esas perspectivas, CEWE, en colaboración con Müller, pone en marcha “Objetivo Mallorca”, un concurso fotográfico que invita a residentes y visitantes a mostrar cómo ven la isla a través de sus imágenes. La convocatoria está abierta del 15 de septiembre al 30 de octubre de 2026 y está dirigida a cualquier persona mayor de edad. Además, las fotografías no tienen que ser inéditas ni haber sido realizadas expresamente para el concurso, por lo que los participantes pueden recurrir también a su archivo personal.

Cada persona podrá presentar hasta 30 fotografías, siempre que hayan sido tomadas en Mallorca.

Una invitación a mirar Mallorca de otra manera

“Objetivo Mallorca” parte de una idea sencilla: aunque la isla cuenta con lugares y paisajes ampliamente fotografiados, todavía existen innumerables formas de contarla.

La clave no está necesariamente en encontrar un lugar desconocido, sino en mirar de una manera diferente aquello que tenemos delante. Una calle de Palma al amanecer, un pescador trabajando, la textura de una pared antigua, una escena familiar, un animal en libertad, un partido en un campo local, una fiesta tradicional o el detalle de una construcción pueden convertirse en protagonistas si se observan desde una perspectiva personal.

El concurso busca así alejarse de una única visión de Mallorca y dar cabida tanto a las grandes estampas de la isla como a esas escenas cotidianas y pequeños detalles que también forman parte de su identidad.

Diez categorías, infinidad de posibilidades

Esa diversidad se refleja en las diez categorías propuestas por la convocatoria. Los paisajes permiten recoger desde la costa hasta el interior de la isla, mientras que Animales y Naturaleza ponen el foco en la biodiversidad mallorquina. La vida cotidiana encuentra su espacio en Personas y Cultura local, donde pueden tener cabida desde escenas espontáneas hasta fiestas, tradiciones y otras expresiones de la identidad de la isla.

Las categorías de Fotografía urbana y Arquitectura están pensadas para dirigir la mirada a calles, edificios, fachadas, puertas o cualquier otro elemento que defina el paisaje urbano y arquitectónico de Mallorca. Para quienes prefieran buscar imágenes más dinámicas, Deportes ofrece la posibilidad de retratar la energía y el movimiento de las distintas disciplinas que se practican en la isla.

El concurso reserva además espacio para una fotografía más experimental. Close-up y macrofotografía invita a descubrir formas, texturas y pequeños detalles que normalmente pasan desapercibidos, mientras que El mundo en abstracto permite jugar con colores, líneas, sombras y composiciones alejadas de una representación literal de la realidad.

No hace falta ser fotógrafo profesional

“Objetivo Mallorca” está abierto a cualquier persona mayor de edad, sin necesidad de contar con experiencia profesional ni con un equipo fotográfico especializado. Una fotografía tomada con una cámara convencional o con un teléfono móvil puede convertirse en una buena candidata si consigue transmitir una historia, un momento o una forma particular de observar la isla.

El hecho de que las imágenes no tengan que ser inéditas facilita además la participación. Quienes ya dispongan de fotografías de Mallorca pueden revisar su archivo y recuperar aquellas que mejor representen su propia mirada.

Así, el concurso también puede servir como una oportunidad para volver a fotografías que llevan meses o años almacenadas en un móvil, un ordenador o un disco duro. ¡No le des más vueltas: selecciona tus mejores fotos de la isla y participa!

Tres premios en productos fotográficos CEWE

Los tres primeros clasificados recibirán cheques regalo para productos fotográficos CEWE: 200 euros para el primer premio, 150 euros para el segundo y 100 euros para el tercero.

Los premios están vinculados directamente al ámbito de la fotografía y permiten a los ganadores seguir dando forma física a sus propias imágenes mediante los productos fotográficos de CEWE. La compañía ofrece diferentes opciones para conservar y presentar fotografías, entre ellas álbumes, calendarios y distintos formatos de impresión.

Cómo participar: información práctica

¿Cuándo? La participación estará abierta del 15 de septiembre al 30 de octubre de 2026 .

La participación estará abierta . ¿Para quién? Pueden participar personas mayores de edad, con un máximo de 30 fotografías por participante . Las imágenes deberán haber sido tomadas en Mallorca y no es necesario que sean inéditas.

Pueden participar personas mayores de edad, con un máximo de . Las imágenes deberán haber sido tomadas en Mallorca y no es necesario que sean inéditas. ¿Cuál es el premio? Se repartirán tres premios: primer premio, segundo premio y tercer premio, dotados con cheques regalo de 200, 150 y 100 euros en productos fotográficos CEWE, respectivamente.

La información completa, las condiciones de participación y el formulario de inscripción están disponibles en: https://concurso.cewe.es/objetivomallorca/es_es/ ¡Haz clic y participa!