Llama la atención, 16 de septiembre de 2026
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Palma
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- La odisea de un conductor que trató de aparcar ayer a media mañana en el parking de la Plaza del Tubo de Palma. Lleno. De ahí se fue al de la Plaza Mayor. Lleno. Y finalmente logró dejar su coche en el parking del Paseo Mallorca tras media hora de cola.
- La inversión de más de 1.000 millones que AENA proyecta en los aeropuertos de Balears, mientras cada vez más voces piden contención.
- Que 17.000 hogares de Balears se quedaran sin luz por la tormenta de la semana pasada.
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