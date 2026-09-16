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Llama la atención, 16 de septiembre de 2026

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Redacción Digital

Palma
  • El aluvión de críticas a Cort por desmantelar la zona de juegos del Bosque de Bellver porque los vecinos se quejaban del ruido. Por ese motivo habría que erradicar todos los parques infantiles de Palma.
  • La odisea de un conductor que trató de aparcar ayer a media mañana en el parking de la Plaza del Tubo de Palma. Lleno. De ahí se fue al de la Plaza Mayor. Lleno. Y finalmente logró dejar su coche en el parking del Paseo Mallorca tras media hora de cola.
  • La inversión de más de 1.000 millones que AENA proyecta en los aeropuertos de Balears, mientras cada vez más voces piden contención.
  • Que 17.000 hogares de Balears se quedaran sin luz por la tormenta de la semana pasada.
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