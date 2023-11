RCD Mallorca: Cambiar de entrenador no funciona este año en Primera División

Cambiar de entrenador a mitad de temporada puede ir o muy bien o muy mal. Y este año en Primera División la experiencia, a falta de saber qué hará Marcelino con el Villarreal, dice que cambiar al jefe del equipo no es la mejor decisión posible. Sevilla, Almería y Villarreal, este por dos veces, le han dado un giro al mando del banquillo buscando mejorar su situación clasificatoria, pero los números reflejan que, por el momento, no les ha salido bien.

Tras la derrota ante el Betis y un panorama de tres semanas por delante sin jugar, muchas voces críticas entre la afición señalaron a Javier Aguirre, técnico del RCD Mallorca, como el culpable de todos los males del equipo, a un paso de los puestos de descenso y con solo una victoria en doce jornadas, reclamando su cese. Cuenta con el apoyo de la plantilla y del club, si bien es consciente de que los próximos compromisos ligueros de los suyos, especialmente los duelos consecutivos en casa ante Cádiz y Alavés, marcarán su futuro en el banquillo bermellón.

El Villarreal, a por su tercer entrenador

Y si los resultados no acompañan, tiene a la estadística en Primera de su parte. Sustituir un técnicono es sencillo y nunca, pese al dicho de «entrenador nuevo, victoria segura», asegura buenos resultados. Y si no que se lo digan a los clubes que han decidido hasta la fecha destituir al entrenador. El primero de ellos esta campaña fue el Villarreal con Quique Setién. El cántabro, cuya relación con los jugadores nunca fue del todo fluida, abandonó el submarino amarillo en la jornada 4 de Liga, tras tres derrotas y solo una victoria (precisamente ante el Mallorca). Su sustituto fue Pacheta, que ha acabado corriendo la misma suerte que su antecesor. Nueve jornadas al frente del equipo, con solo dos victorias, han sentenciado al burgalés, que ha dejado su sitio a Marcelino García Toral y al Villarreal con doce puntos.

Vicente Moreno, 7 jornadas en el Almería

El Almería hizo lo propio con el ex del Mallorca Vicente Moreno. Solo 7 jornadas duró en el cargo el de Massanassa, que no fue capaz de conseguir una victoria con el conjunto indálico. A su sustituto, Gaizka Garitano, le ha ido aún peor: 0 puntos de 12 posibles y el equipo colista. El Sevilla fue el otro club que se sumó a la decisión de prescindir de su entrenador, en este caso José Luis Mendilibar. El técnico vasco, que logró la Europa League el curso pasado, no le tomó el pulso a la Liga, consiguiendo solo dos triunfos en nueve jornadas. Su sustituto, el uruguayo Diego Alonso, acumula cuatro empates en cuatro jornadas.

La idea de revolucionar a un equipo siempre acaba en el cambio de entrenador, pero la realidad es que este año en Primera no está demostrando que funcione. Con un mercado limitado en cuanto a posibles y mejores candidatos, Aguirre trabaja con cierta tranquilidad de saber que está en sus manos y en la de los jugadores revertir la nefasta dinámica liguera, acercarse a una puntuación de permanencia en la primera vuelta y espantar los rumores de un cambio de dirección en el banquillo.