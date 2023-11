Javier Aguirre sabe de sobra el terreno que pisa. El entrenador del Mallorca es consciente de que necesitan vencer lo antes posible para romper este preocupante balance de un triunfo en once partidos. "La presión siempre existe, uno mismo se la pone. Tenemos que ganar y lo sabemos desde la jornada uno. Hasta ahora no hemos sido eficaces en las áreas y no hemos podido. Es cierto que hemos tenido un crecimiento en volumen de juego, pero no hemos podido traducirlo en resultados ni puntos. Siempre tenemos presión, trabajamos de cara al público y si no cumplimos el objetivo, lo más probable es que perdamos el empleo, eso sucede en cualquier empresa futbolística", ha reflexionado esta mañana en la previa del partido de este sábado ante el Betis.

El mexicano ha adelantado que Raíllo y Darder pueden formar parte del once inicial en el Benito Villamarín tras superar sus respectivas lesiones. "Están para ser titulares y para jugar los noventa minutos", ha dicho antes de poner en duda que Dani Rodríguez, que arrastra molestias musculares, pueda aguantar un encuentro completo. "No está para noventa, pero puede iniciar o también puede entrar después. El doctor y yo tenemos la duda de que esté para todo el partido, aunque clínicamente está de alta. La lesión es inherente en el fútbol, pero lo que no queremos son recaídas. Si le pregunto al jugador, que ya lo he hecho, me dirá que está para jugar todo", ha desvelado con una sonrisa en la sala de prensa de Son Bibiloni. Aguirre ha lamentado "la odisea" que vivió la expedición que regresó de Galicia un día más tarde de lo esperado ya que el avión que les debía devolver a la isla el jueves noche se tuvo que quedar en tierra por la borrasca Ciarán. "Las inclemencias del tiempo nos hicieron perder un entrenamiento. Lo intentamos tanto en Galicia como en Madrid, lo intentamos encajar, pero fue imposible y eso fue un hándicap. Los chicos están fatigados, pero no es pretexto porque vienen todos a Sevilla, y podemos hacer rotaciones y meter gente con piernas frescas». «Hoy encima nos salió un día desapacible y nos costó mucho. No puedes controlar las inclemencias. Bastante buen tiempo hemos tenido hasta ahora como para quejarnos. Ha sido un problema, pero insisto en que no quiero que sea una excusa», ha agregado. Elogios al Betis de Pellegrini El preparador se ha rendido en elogios hacia el Betis. "Allí está el ingeniero (Manuel Pellegrini), que hace un fútbol ofensivo con unos grandes jugadores. Es una plaza complicada. Es un campo siempre complicado y todos sufren allí. Me parece un equipo bastante bueno, de competencia europea. Tenemos que estar a un nivel óptimo de concentración para que no nos sorprendan", ha comentado antes de tirar balones fuera sobre si apostaría por Larin o Abdón para acompañar a Muriqi en el ataque. No obstante, ha alabado al canadiense, que se estrenó en la Copa del Rey ante el Boiro (0-4): "Ese gol le ha liberado, está fino y fuerte. Otra cosa es que meta goles, pero seguro que el que marcó en Copa le va a venir muy bien". Por último, el 'Vasco' ha asegurado que le "encantaría" que el próximo rival de la Copa del Rey fuera el Andratx, que apeó al Tarazona (3-2) y que se medirá a un Primera División en la siguiente ronda. "Es un equipo de Mallorca, un desplazamiento fácil, sería un partido con un bonito ambiente. ¿Dónde hay que firmar para que sea así?", ha finalizado.