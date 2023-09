El Mallorca se enfrenta al Barcelona con la consigna de resistir ante el líder

Nunca es buen momento para enfrentarse al Barcelona. Da igual estar bien en Liga o no, o jugar en casa o fuera. Enfrentarse a uno de los ‘grandes’ siempre es complicado. Y más en el momento que está el Mallorca ahora. Goleado, herido en el orgullo por la dura derrota sufrida en Girona y sin tiempo para cicatrizar la herida, recibe esta noche en Son Moix al nuevo líder de la categoría (21:30 horas/DAZN). Un partido en el que el favorito no va de rojo y negro y que puede seguir enterrando a un Mallorca que todavía busca su identidad mientras se acerca a los puestos de descenso.

Catorce años han pasado ya desde que los mallorquinistas vieran a su equipo derrotar al Barcelona. Y por el escenario actual de uno y otro, se presenta una misión muy complicada el lograrlo hoy de nuevo, aunque todo puede pasar. La humillación sufrida en Girona es de las que deja marca. Los dardos de Dani Rodríguez a los nuevos no ayudan a un vestuario que no está sabiendo aplicar la idea de Aguirre o que directamente no puede.

Habrá rotaciones, un clásico en semana de tres partidos. Refugiarse en lo bueno conocido es el plan que seguirá Aguirre para proteger al máximo su portería ( y puede que su puesto). Esperar un partido de ida y vuelta es una utopía, siendo más realista imaginar de nuevo a un Mallorca parapetado atrás, cerrando espacios y achicando agua por doquier, esperando cazar alguna contra o jugada a balón parado.

Rajkovic tiene seguro continuar. En defensa, futbolistas como Copete o Gio tienen muchos números de actuar, ya sea como centrales o reforzando alguno de los laterales. Ante la baja por lesión de Lato, Jaume Costa actuará en el lateral. El dibujo del centro del campo sí que cambiará con casi toda seguridad. La vuelta de Omar Mascarell da la posibilidad a Aguirre de apostar por un clásico trivote, con Samú y el tinerfeño por delante de la defensa, con Darder o Dani Rodríguez por delante. Arriba, Muriqi será la referencia y el encargado de cazar lo que le llegue acompañado de un futbolista como Amath o Larin. Otra opción, más defensiva aún, sería la de incrustar otro centrocampista en medio (fórmula que no funcionó en Girona) o situar dos carrileros en la misma banda, resguardándose del poderío de los extremos del Barcelona.

Enfrente, llega un Barcelona que no va a querer soltar su condición de líder. Es cierto que ante Getafe y Celta, dos equipos con defensa de cinco, se las vio canutas para puntuar, pero también que con Joao Félix y Joao Cancelo el equipo ha dado un salto de calidad. Xavi anunció que hará rotaciones, aunque en una plantilla como la blaugrana poco importa.

El Mallorca se reencuentra con su público en busca de refugio y consuelo tras un fin de semana para olvidar. Habrá que esperar a ver si el equipo demuestra que está en Primera División.