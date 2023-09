Javier Aguirre está tranquilo con la situación del Mallorca y con la suya propia como entrenador. El técnico mexicano ha afirmado que el equipo sigue confiando en él a pesar de un inicio de Liga nada prometedor. "Desde el minuto uno cuando llegué hasta hoy. No hay ninguna duda de los jugadores hacia mí ni de mí hacia ellos. Me miran con un respeto y una confianza tremenda, la misma que yo les tengo", ha explicado esta mañana en la sala de prensa de Son Moix.

La dura derrota en Girona y el desenlace de los partidos de mañana ante el Barcelona y el sábado ante el Rayo Vallecano no hacen temer al de Ciudad de México por su puesto. "Son tantos años en esto que es difícil que algo te sorprenda. Hago mi mejor trabajo lo mejor que puedo y ya está. Me han echado de dos equipos y lo encajas con profesionalismo. Otra veces me ha ido bien. Es nuestra profesión. El que se preocupe de más está liquidado. Hay que tener equilibrio emocional, calma y trabajar. Lo otro, que no está en tus manos, es perder energía", ha comentado.

"El vestuario está muy bien, el equipo pasó pagina y contra el Barça todo el mundo quiere jugar, todos están motivado. Contra los grandes todos salen a tope. El equipo va a salir a intentar ganar al partido delante de nuestra gente", ha apuntado acerca del ánimo general en el vestuario.

Al respecto de ello, ha aclarado que hablaron con Dani tras sus declaraciones en las que apuntaba directamente a los fichajes y su falta de adaptación. "Hablamos con Dani en el vestuario, con una charla positiva, sacamos conclusiones y pasamos página. La mejor noticia es que viene el Barça y en tu casa, no te da tiempo a lamentarse una semana. Dani dijo lo que dijo y lo hablamos en el grupo. Somos muy transparentes. Si digo algo aquí es porque ya se lo he dicho a los jugadores. Como grupo humano somos fantásticos", ha zanjado.

El técnico volvió a asumir la responsabilidad tras la derrota en Girona e insistió en el que el equipo a veces peca de falta de personalidad: "La solidez defensiva está bien, pero tampoco se gana por casualidad el año pasado al Madrid, Atlético, Villarreal, Valencia… El equipo tiene registros, pero a veces falta personalidad con el balón. Entiendo la tensión, la presión, el momento del partido... Lo del gol fue un accidente. Intentamos sacar nuestras conclusiones y entender que el equipo debe jugar mejor. Porque lo ha hecho".

"La decisión es de Javier Aguirre, pero escucho mucho. Hablo con los jugadores, soy muy preguntón y saco mis conclusiones. Al final yo tengo la última palabra, para eso me pagan", ha añadido acerca de si los jugadores han pedido otro sistema de juego.

Aguirre reconoció que será difícil sacar algo positivo ante el Barcelona, pero que confían en poder contrarrestar el potencial ofensivo de los blaugrana. "Vimos dos partidos en los que el Barça sufrió. Uno fue Getafe y otro fue Celta. Hemos intentado diseñar algo para ver si es posible contrarrestar al Barça. Es difícil, no han perdido y están muy bien, con los dos Joaos han hecho un equipo temible. Pero jugamos en casa y venimos golpeados, a ver si estamos a la altura de las circunstancias", ha explicado.

Por otro lado, ha confirmado que habrá rotaciones en el once pensando también en el partido ante el Rayo Vallecano. "Para este partido, y pensando en Vallecas, intentaremos darle una vuelta al equipo, sacar jugadores distintos e intentar ver qué se puede hacer", ha concluido.