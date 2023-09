Dani Rodríguez no se mordió la lengua tras la bochornosa derrota del Mallorca en Girona. El mediocentro gallego, capitán ante la ausencia de Raíllo, no escondió el mal partido de los suyos y pidió a todos "autoexigirse" más. Además, dejó claro que el proceso de adaptación, ese mantra empleado por Javier Aguirre sobre los nuevos jugadores, ya tiene que haber acabado. "Espero que el proceso haya terminado ya. Somos mayorcitos todos para adaptarnos rápido y saber lo que necesita el equipo. Es algo individual Hay que autoexigirse y buscar la mejor versión de cada uno. Y a defender este escudo como se tiene que defender", apuntó.

El futbolista de Betanzos dejó claro que con partidos así no llega para ganar en Primera División. "Teníamos un plan de partido y al inicio salió a la perfección. Era ponernos por delante, meterle el ritmo de parido que nosotros no queríamos. De una falta que no es falta nos meten el empate. Luego un penalti que no sé si era o no. Podemos entrar en muchas cosas ajenas al juego, pero debemos hacer autocrítica, mirarnos el ombligo todos y autoexigirse porque esto no llega para ganar partidos en Primera División", criticó.

Dani espera que esta derrota, la más dura en mucho tiempo, sirva para hacer cambiar la mentalidad de todos a dos días de medirse ante el Barcelona en Son Moix. "Con el empate nos hemos venido muy abajo, no hemos tenido el carácter que hay que tener fuera de casa para sacar puntos y ante un rival que está haciendo las cosas bien te penaliza. Estos partidos te tiene que servir para aprender, para hacer un 'click' en tu cabeza de que así no te llega", concluyó.