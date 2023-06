Era un secreto a voces que Tino Kadewere no se quedaría en el Real Mallorca. Esta mañana, a través de sus redes sociales, el club bermellón se ha despedido de él, dejando claro que no hará efectiva la cláusula de compra incluida en el préstamo con el Olympique de Lyon (de cerca de nueve millones de euros) y que el futbolista de Zimbabue no cuenta para el curso que viene.

Thanks, @Tino_Kadewere_! ❤️‍🔥 👺 pic.twitter.com/9X1PnI8iY3 — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) 14 de junio de 2023 Pese a las expectativas generadas por su fichaje, lo cierto es que Kadewere, cuya cesión costó unos 400.000 euros, ha rendido a un nivel muy por debajo de lo esperado. Con solo un gol en quince partidos, estaba llamado a ser importante en el esquema de Javier Aguirre como un complemento a a Muriqi en la delantera, pero nunca ha acabado de encontrar la regularidad necesaria y ha acabado el campeonato anclado al banquillo, quedándose sin participar en muchos partidos. Su lesión muscular poco antes del Mundial en la semana en la que iba a debutar retrasó aún más su incorporación a la dinámica del primer equipo. A pesar de gozar de varias oportunidades, tan solo ante en la victoria ante el Villarreal (4-2) rindió a gran nivel. Con su adiós y el del tinerfeño Ángel Rodríguez, que tampoco renueva, el Mallorca cuenta ahora solo con Muriqi y Abdón Prats en la delantera.