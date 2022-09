El delantero internacional por Zimbabue, Tino Kadewere, “sufre una lesión en el cuádriceps de su pierna derecha tras una acción fortuita en un entrenamiento”. Así lo ha anunciado el Real Mallorca en un breve comunicado a través de su página web. La entidad asegura que “los servicios médicos del club están trabajando de forma coordinada con el Olympic de Lyon para determinar si el jugador se somete a tratamiento conservador o si, por el contrario, requiere de cirugía”.

El futbolista africano, que todavía no había podido debutar con el conjunto bermellón al no tener los papeles en regla, se perderá, como mínimo, los dos próximos meses de competición. El varapalo para el jugador ha sido muy grande, pues estaba muy ilusionado en poder vestirse de corto cuanto antes con su nuevo equipo.

El jugador, tal como explica el Mallorca, se ha lesionado durante uno de los entrenamientos dirigidos por Javier Aguirre esta última semana. El técnico mexicano ha reconocido que la lesión de Kadewere “supone un contratiempo” para su equipo y que “es más grave de los que parecía” en un principio tras practicarle “una resonancia”.

“Estamos coordinándonos con el Lyon para ver cuál será el procedimiento a seguir. Existen dos opciones, la opción conservadora, no tocar y esperar que el tiempo haga su trabajo, o la otra de suturar, una intervención, mínima dice el doctor, pero intervención al fin y al cabo. Los plazos no los sé. Es un contratiempo porque es un chico que peleamos por él y nos daba otro registros en el ataque y nunca lo pudimos ver debutar”, ha señalado Aguirre en la rueda de prensa previa al partido frente al Real Madrid.

“La verdad que como plan B siempre era buena opción. Siempre era un recurso más. Tengo a Ángel y a Abdón, que también me dan sus cosas y tienen gol, pero Tino era un registro diferente y eso me gustaba. Ahora tengo a tres, como estábamos. La verdad es que sí que te trastoca y te molesta como entrenador que no pueda jugar. Estar lesionado es la peor parte del fútbol”, ha indicado el preparador mallorquinista que, por suerte, para el encuentro en el Bernabéu, ya podrá contar con Ángel Rodríguez y Baba.

Tino Kadewere se convirtió este pasado mercado de fichajes en uno de los refuerzos realizados por Pablo Ortells para completar la plantilla bermellona. El jugador llegó cedido por el Olympic de Lyon en la última semana de la ventana de fichajes. El futbolista de 26 años ha visto como las lesiones, durante las últimas temporadas, han mermado su carrera. El pasado curso participó en 15 partidos anotando un gol y en la anterior jugó 33 encuentros, marcando diez tantos.