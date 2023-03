Real Mallorca: ¿Quién sustituirá a Muriqi ante la Real Sociedad?

Tenía que llegar el día, de nuevo, de no tener a Vedat Muriqi a la hora de preparar la alineación. El delantero del Real Mallorca es baja este domingo ante la Real Sociedad (14 horas/Movistar) por acumulación de tarjetas y Javier Aguirre tiene por delante un buen problema para encontrarle sustituto. Porque el atacante kosovar es mucho más que solo goles. También es la punta de lanza de un estilo muy definido de juego, una pesadilla para los centrales rivales y un baluarte en defensa. Kadewere, Abdón y Ángel, sus relevos naturales, pugnan por hacerse con su puesto, el del 9 del equipo, en un momento delicado de resultados tras dos derrotas consecutivas.

Por más que el entrenador de Ciudad de México se niegue a hablar de jugadores insustituibles en el once – «solo la afición y el escudo» suele recitar en rueda de prensa– es innegable la enorme influencia de Muriqi en este Mallorca. Lleva diez de los 21 goles que ha anotado el equipo hasta la fecha. Su envergadura permite a los centrocampistas y defensas tener un pivote en ataque sobre el que construir las jugadas, además de ser un dolor de cabeza constante por su poderío en el juego aéreo en ambas áreas.

Este curso ya se perdió dos partidos tras ser expulsado con roja directa ante el Elche en el Martínez Valero. Y en ambos el resultado fue derrota para el Mallorca. Ante la Real Sociedad (1-0) fue Ángel el elegido, mientras que ante el Sevilla (0-1) en Son Moix le tocó a Abdón.

Ni el tinerfeño, ni el artanenc ni Kadewere son Muriqi. Los tres son futbolistas muy distintos al kosovar y también entre ellos mismos. Pero este Mallorca tiene una manera muy definida de afrontar los partidos e inevitablemente tendrá que modificarla ante la ausencia del ‘7’. Porque a pesar de que desde hace varias jornadas Aguirre ha apostado por dos delanteros, se hace difícil imaginar que vaya a mantener el mismo esquema sin la presencia de Muriqi ante un equipo que avasalla mediante la posesión – si se diera este caso, también Amath tendría opciones de partir de inicio–. Kang podría volver a su posición de segundo punta, reforzando el centro del campo con la entrada de Baba, Battaglia o Morlanes.

Si alguien parte con ventaja por delante del resto de pretendientes es Tino Kadewere. El delantero de Zimbabue se ha hecho con un hueco en el once en las últimas tres jornadas y, a pesar de que su producción goleadora se reduce a un escaso gol (ante el Villarreal en la victoria por 4-2), parece haber convencido a Aguirre. Eso sí, como segundo delantero, no como punta de referencia, que es la misión que le tocaría asumir. Su movilidad y facilidad para caer a los espacios es su principal baza a favor, pero no cuenta con la envergadura necesaria para batallar con los poderosos centrales de la Real Sociedad.

Una característica que sí comparte Abdón, aunque su presencia hasta el momento en el campo se reduce a entradas en los tramos finales de los partidos. El de Artà, todo corazón, es el último en cuenta a minutos en la delantera, pero su efecto al estar en el campo, siendo jaleado por los aficionados, es un baremo a tener en cuenta. Le gusta descolgarse y combinar con sus compañeros, aunque no goza de lo velocidad que sí posee Kadewere.

El último en la terna es Ángel Rodríguez. El veterano delantero, con un futuro que apunta al Tenerife el próximo curso, ha ocupado un rol similar al de Abdón. A pesar de que se mueve muy bien en el área, ante la Real viviría con mayor regularidad en el centro del campo cerrando huecos, teniendo muchos metros por recorrer, una faceta en la que no destaca.

Este domingo, en el que el Mallorca buscará romper su racha de derrotas, se saldrá de dudas. Pero Muriqi solo hay uno. Ahora le toca a Aguirre encajar las piezas de las que dispone para que no se note su ausencia.