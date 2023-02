Aguirre es de pasar página rápido. El entrenador del Real Mallorca no ha querido dar muchas vueltas a todo el revuelo que ha causado y sigue causando el encuentro de sus pupilos frente al Real Madrid. Pese a que el técnico mexicano ha reconocido que durante los últimos días ha “estado muy alerta y muy atento con la actitud de sus jugadores”, también ha indicado que solo puede limitarse a controlar “el equilibrio emocional dentro del vestuario”: “No eres el peor del mundo si pierdes 2 a 0 ante el Cádiz, ni está todo hecho por ganar al Real Madrid. Controlo lo que puedo controlar, que ningún futbolista se salga de tono, pero evidentemente ellos tienen sus redes sociales y yo ahí solo puedo sugerirles que tengan cuidado. Son libres de opinar lo que sea, pero sí que intento que dentro del vestuario se comporten de manera correcta”.

El preparador bermellón espera que el triunfo frente a los blancos no lleve a su equipo “a confiarse” en el Pizjuán, partido que afrontan mañana a las 18:30 horas. “Es cierto que son tres puntos muy importantes, pero aún nos falta mucho y no quiero que el equipo se conforme y se confíe. Llevamos tres derrotas seguidas fuera de casa y eso no se me olvida. Si vamos relajados a Sevilla nos pasarán por encima.

En el encuentro frente a los hispalenses, Aguirre no podrá contar con Jaume Costa, quien vio la quinta amarilla el pasado domingo frente al conjunto blanco. El Vasco ha desvelado que será Augusstinson quien tomará el relevo en el lateral izquierdo: “Costa está fuera, Valjent ya ha superado el proceso gripal y Baba y Raíllo han estado un poco tocados, pero llegan al encuentro. Augustinsson jugará, hoy le he felicitado y le he dicho que está preparado. Es más, los tres nuevos están ya preparador para poder jugar”.

Sobre el encuentro, el preparador bermellón espera que su equipo salga “de la misma manera” en la que afrontó el encuentro de la primera vuelta. “El partido que jugamos en nuestro estadio frente a ellos fue muy bueno”, ha recordado. “Yo creo que saldremos de la misma manera, intentaremos hacer nuestro fútbol. Aquí nos metieron un golazo por la escuadra y recuerdo que Bono hizo tres buenas atajadas que nos impidieron empatar el encuentro. Quiero que salgan de la misma manera”, ha resaltado.

Cuestionado por la última hora de Robert Sarver en Phoenix, quien ya ha vendido sus acciones de los Suns, Aguirre ha asegurado que no considera “relevante que el entrenador” de un equipo “tenga que conocer al propietario”. “Con que se entienda con el director deportivo y con su equipo de trabajo creo que es lo importante”, ha resaltado. Durante la rueda de prensa se le ha explicado al técnico mexicano que el propietario del Mallorca es también Sarver, pues el preparador solo contaba con Andy Kohlberg.

Ya para acabar, y cuestionado sobre su renovación, el entrenador sí ha reconocido que Ortells se ha puesto en contacto con su representante, pero que él, “por el momento”, no quiere saber absolutamente nada sobre ese tema.